El Conservatorio Superior de Música de Jaén abre sus puertas al alumnado por primera vez

La mañana del lunes 22 de septiembre de 2025 quedará marcada en la memoria de muchos jóvenes jiennenses. Tras años de espera y promesas, el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira ha abierto por primera vez sus puertas para recibir a su alumnado. 102 estudiantes han inaugurado este primer curso en sus aulas, aunque el número crecerá en las próximas semanas con quienes superen los exámenes extraordinarios. Para ellos, no se trata solo del comienzo de un curso académico, sino de un hecho histórico: nunca antes Jaén había contado con un conservatorio de grado superior exclusivo.

El edificio, levantado junto al Paseo de España, rompe con la imagen de provisionalidad que durante años ha acompañado a estas enseñanzas, obligadas a convivir en espacios cedidos por el Conservatorio Profesional Ramón Garay. Ahora, quienes se forman en estas disciplinas lo hacen en unas instalaciones propias, concebidas para que la música no sea únicamente materia de estudio, sino también experiencia vital.

La Junta de Andalucía ha invertido más de 10,7 millones de euros en esta obra, además de casi un millón para dotación instrumental. El centro, con forma de ele, e imitando en su planta la forma de un piano de cola, cuenta con un auditorio de casi 300 plazas y un amplio patio interior que deja ver los restos arqueológicos hallados durante la construcción. Sus 4.650 metros cuadrados están distribuidos en aulas que responden a casi cualquier necesidad: desde grandes espacios para la orquesta y el coro, hasta dieciséis cabinas de ensayo individual, pasando por salas de música de cámara, talleres de reparación de instrumentos o un aula de creatividad y taller contemporáneo.

Quienes estrenan estas dependencias coinciden en que el salto cualitativo es evidente. Para los profesores, que comenzaron a trabajar en la sede a principios de mes, significa dejar atrás años de adaptación constante a unas instalaciones que no estaban diseñadas para la enseñanza superior. Para los alumnos, supone desarrollar su formación en condiciones similares a las de los mejores centros de España.

Más allá de lo clásico

El Conservatorio Superior de Jaén arranca con una plantilla de 63 docentes y una propuesta académica que refleja tanto la tradición como la diversidad musical andaluza. A las enseñanzas de instrumentos sinfónicos se suman dos apuestas singulares: Flamenco, que se reconoce aquí con rango universitario, y Producción y Gestión, orientada a preparar a profesionales en el ámbito de la organización musical y cultural. En total, se ofertan 20 especialidades e itinerarios distintos.

Para muchos estudiantes y sus familias, el acceso a esta formación en su propia tierra supone un alivio personal y económico. Hasta ahora, quienes deseaban cursar estudios superiores debían trasladarse a ciudades como Granada, Sevilla o Madrid. El cambio no solo beneficia a los alumnos, sino también al tejido cultural jiennense, que gana en proyección y capacidad de atraer talento.

Más allá de lo académico, la apertura del Conservatorio tiene una carga simbólica. Durante años, la reclamación de unas instalaciones propias fue un clamor en la provincia. La espera ha sido larga, más de lo deseado, con interrupción de las obras incluida cuando en 2023 la empresa adjudicataria abandonó el proyecto iniciado en 2021.

El edificio no se limita a ser un lugar de estudio, sino está diseñado para abrirse a la ciudad y ser un centro de cultura. Su auditorio, con acceso independiente, permitirá programar conciertos y actividades abiertas al público. La biblioteca y zonas de descanso, incluida una azotea transitable, están pensadas para que los estudiantes no solo pasen horas de aprendizaje, sino para que compartan momentos de esparcimiento y descanso.

La apertura del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira supone una nueva etapa en el mundo de la cultura en Jaén convirtiendo en realidad el sueño musical de los jóvenes talentos de la provincia.

