Última hora
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Última hora
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

Condenan a dos salones de juego de Linares por permitir la entrada a un ludópata

La Audiencia de Jaén establece que deben indemnizar con 6.000 euros al afectado por los daños económicos y morales ocasionados

Consumo multa con más de tres millones a Codere y a otros 25 operadores de juego

Una imagen de máquinas tragaperras
Una imagen de máquinas tragaperras

ABC Andalucía

La Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Linares (Jaén) ha condenado a dos salones de juego de esta localidad por permitir el acceso reiterado a una persona ludópata que estaba inscrita desde mayo de 2021 en el Registro ... General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

