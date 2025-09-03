Andújar se convierte en el epicentro mundial del Pura Raza Española con Anducab 2025

Andújar acoge la XXI edición de Anducab, la feria del caballo de Pura Raza Española (PRE), que año tras año ha ido creciendo hasta consolidarse como una de las grandes citas ecuestres del país. Lo que nació hace veinte años como un encuentro para ganaderos y aficionados es hoy un evento de referencia internacional, con un cartel repleto de novedades, espectáculos y un fuerte respaldo institucional.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, preside el comité organizador que ha perfilado hasta el último detalle de esta edición. El entusiasmo crece en la ciudad y no es para menos porque las cifras confirman el salto cualitativo que vive Anducab. Este año participarán 113 ejemplares y dos cobras de yeguas, procedentes de 60 ganaderías de distintos rincones del mundo, con representación de España, México, Estados Unidos, Costa Rica y Francia. Una internacionalización que refuerza la proyección de Andújar en la antesala de SICAB, la gran cita del Pura Raza Español que se celebra en Sevilla.

Anducab 2025 arrancará este jueves con un homenaje especial que servirá como pistoletazo de salida de la cita. Coincidiendo con el bicentenario de la Policía Nacional, se rendirá tributo a su Unidad de Caballería, en reconocimiento a su papel histórico en la seguridad ciudadana y su participación en actos institucionales y exhibiciones.

El Concurso Morfológico-Funcional «Ciudad de Andújar» se mantiene como el corazón competitivo del evento, convertido ya en uno de los más concurridos del calendario y que se celebrará en el Recinto del Parque de Colón, en la zona centro del pueblo. Desde este jueves, 4 de septiembre al próximo domingo, las ganaderías competirán para obtener la mejor puntuación de cara en SICAB.

Pero Anducab es mucho más que concursos. En paralelo, el recinto se llenará de actividades para todos los públicos, desde exhibiciones hasta propuestas infantiles pensadas para acercar a los más pequeños al mundo del caballo. «Aquí se muestra claramente el amor por el caballo que hay en esta ciudad», subraya el concejal de Promoción, Juan Carlos Martínez, convencido de que la feria es también motor de desarrollo turístico, cultural y económico.

Entre las grandes novedades de este año destaca la presencia institucional de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), que instalará un stand para la inscripción en el Libro Genealógico del Pura Raza Española, una de las pocos lugares en todo el país para realizar esta inscripción. También la Federación Andaluza de Hípica suma prestigio al programa con la Copa ANCCE de Alta Escuela, prevista para el domingo 7 de septiembre.

El espectáculo ecuestre tiene reservado uno de los momentos estelares con el estreno de La Leyenda del Pájaro Azul, del artista Paco Martos. La cita será el viernes 5 a las 20:30 horas y promete dejar huella: más de 30 animales en escena, doma en libertad, acrobacias y un montaje único en Europa que conjuga arte, tradición y valores como la conexión con la naturaleza. La entrada será gratuita, un guiño a la ciudadanía que convierte el evento en una auténtica fiesta popular.

La intención de los organizadores en esta edición es acercar el mundo del pura raza española a la sociedad andujareña e implicarla a través de actividades para toda la familia, en un municipio con la mayor cabaña equina de la provincia de Jaén con más de 3.000 ejemplares censados. Con un programa que combina tradición y espectáculo, y una proyección internacional cada vez mayor, Andújar se prepara para vivir cuatro días en los que el caballo de Pura Raza Española será protagonista absoluto situando a la ciudad de Andújar en el punto de mira ecuestre de más alto nivel.