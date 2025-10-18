Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Andalucía es la segunda comunidad con más procesos por insolvencia en toda España

Los juzgados andaluces registran un aumento del 23 % en los casos de insolvencia y un repunte de las ejecuciones hipotecarias del 53 %, mientras bajan los despidos y los desahucios

El Ayuntamiento de Jaén lleva desde 2021 sin presentar cuentas

Impagos
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Andalucía es la segunda comunidad con más procesos por insolvencia de toda España, solo por detrás de Cataluña. Los juzgados andaluces tramitaron 3.094 casos en el segundo trimestre de 2025, un 23 % más que en el mismo periodo del año anterior, según el ... balance publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La tendencia al alza, iniciada en 2020, se mantiene casi de forma continua desde entonces.

