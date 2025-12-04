El adjunto de Cerdán durante tres años declara que no sabía «nada» de las actividades presuntamente delictivas de su jefe

El diputado jiennense del PSOE, Juan Francisco Serrano, exsecretario adjunto de Organización y mano derecha de Santos Cerdán entre 2022 y 2025 en la sede de Ferraz, ha comparecido este jueves durante cerca de dos horas ante la comisión de ... investigación del Senado que analiza derivadas políticas del denominado caso Koldo.

Citado a iniciativa del PP, el parlamentario ha sostenido que «jamás» ha tenido conocimiento de las supuestas irregularidades atribuidas a quien fue su superior y ha defendido que nunca ha percibido comportamientos anómalos: «Nunca, y nunca es nunca, supe nada de eso». Serrano ha definido a Cerdán como una «persona normal» que «trabajaba por su partido» y ha negado haber observado «un nivel de vida desproporcionado» en el exsecretario de Organización, actualmente procesado por distintos delitos.

Interrogado sobre su papel como «mano derecha» de Cerdán, Serrano ha señalado no saber si cabe tal calificación, aunque ha confirmado que ha ejercido como secretario de Organización adjunto y que compartían escaños contiguos en la Cámara Baja. Ha reconocido, no obstante, que han mantenido una relación estrecha, «claro que sí», basada en numerosas comidas de trabajo y viajes.

Serrano ha admitido haber acompañado a Cerdán en numerosos viajes, aunque ha evitado concretar si aquellos desplazamientos han incluido visitas a Bruselas para contactos con Junts en el marco de la negociación de la amnistía. «No voy a contestar a ninguna pregunta sobre reuniones de mi partido con otras fuerzas políticas», ha zanjado. Sí ha asegurado que toda su actividad como dirigente del PSOE ha sido sufragada por Ferraz, previa presentación de los correspondientes justificantes. «Yo nunca he cobrado un sobre», ha insistido.

Sobre el ático en el que residía Cerdán y cuyo alquiler, según la UCO, habría sido abonado por la empresa Servinabar, Serrano ha reconocido haber estado «alguna vez que otra» y ha reiterado que nunca ha tenido la impresión de que su jefe viviera por encima de sus posibilidades. Ha afirmado igualmente no conocer al empresario Antxón Alonso -presunto socio de Cerdán en dicha mercantil- ni al investigado como comisionista Víctor de Aldama, así como tampoco haber tratado con Koldo García, a quien dice haber visto únicamente en ocasiones puntuales en el Congreso acompañando al entonces titular de Transportes.

En relación con la exmilitante socialista Leire Díez, ha reconocido que participó en una reunión junto a Cerdán y el dirigente socialista Antonio Hernando en la que ella se presentó como «periodista de investigación» y en la que se abordó el contenido de un supuesto audio del excomisario Villarejo que afectaría al PSOE.

«Se ha marcado un Sánchez»

La comparecencia ha estado marcada por las duras críticas del senador del PP Francisco Bernabé, quien ha sostenido que se está ante «un caso de libro de presunta financiación ilegal del PSOE porque nadie ha explicado nada de lo que se les acusa» y ha añadido que existen «indicios que merecen una explicación clara». A su juicio, Serrano «se ha marcado un Sánchez» al no haber recordado, no haber conocido o no haber considerado de su competencia buena parte de las cuestiones planteadas.

Durante el interrogatorio, Bernabé ha preguntado por la supuesta discordancia entre retiradas de efectivo de cuentas bancarias y entregas de dinero en sobres a altos cargos del PSOE: «¿Por qué no coinciden las retiradas de efectivo de sus cuentas bancarias con lo entregado en sobres a sus altos cargos del PSOE? ¿Por qué dieron más dinero en esos sobres del que sacaron de sus cuentas bancarias? ¿De dónde salió ese exceso de efectivo?», sin que Serrano haya dado respuesta.

El senador popular también ha puesto el foco en la vivienda que Serrano posee junto a su esposa -la diputada pamplonesa Adriana Maldonado- en el centro de Pamplona, valorada en unos 300.000 euros. «¿Qué vale su piso y el de su mujer en Pamplona? ¿De dónde salió el dinero para pagarlo si no consta hipoteca ni préstamo alguno?», ha planteado. Bernabé ha asegurado que en la declaración de bienes del diputado no figura financiación bancaria para esa compra y ha advertido de que, si el origen fuera un préstamo personal, este debería haberse declarado tanto en el Congreso como en Hacienda. «¿Estamos ante un presunto delito fiscal?», se ha preguntado.

Sobre Leire Díez, Bernabé ha reprochado que Serrano diga «no recordar« a los asistentes a aquella reunión, «menos a Antonio Hernando», pese a que otros participantes han reconocido públicamente que sí estuvieron presentes.