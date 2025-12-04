Suscríbete a
ABC Premium

El adjunto de Cerdán durante tres años declara que no sabía «nada» de las actividades presuntamente delictivas de su jefe

Juanfran Serrano insiste en que «nunca» conoció las supuestas irregularidades de Cerdán y esquiva preguntas sobre contratos y desplazamientos oficiales

El diputado socialista y mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano, borra un tuit con un bulo sobre Juanma Moreno

Serrano durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado
Serrano durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado efe
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El diputado jiennense del PSOE, Juan Francisco Serrano, exsecretario adjunto de Organización y mano derecha de Santos Cerdán entre 2022 y 2025 en la sede de Ferraz, ha comparecido este jueves durante cerca de dos horas ante la comisión de ... investigación del Senado que analiza derivadas políticas del denominado caso Koldo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app