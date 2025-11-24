Suscríbete a
Un acertante de la Bonoloto gana más de cuatro millones de euros con un boleto validado en Jaén

El sorteo ha dejado un premio de primera categoría

e. p.

S. A.

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 24 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría (seis aciertos) dotado con 4.385.175,45euros al propietario de un boleto sellado en la localidad jiennense de La Carolina.

En concreto, el ... boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 41.965 de la citada localidad, situado en la Glorieta Derecha, 11, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

