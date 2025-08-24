Suscríbete a
Accidente mortal en Úbeda de un motorista que chocó contra un camión

El siniestro se ha producido en el Camino Madre de Dios

S. A.

Un motorista de 67 años de edad ha muerto este domingo tras chocar contra un camión en la localidad jiennense de Úbeda, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

L sala coordinadora ha detallado que el siniestro se ha producido en el Camino Madre de Dios, a la altura de un antiguo vertedero de escombros en una finca, sobre las 08,45 horas de esta mañana

En el lugar del accidente han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

