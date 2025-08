De Jaén a Cádiz, en pleno verano y sin aire acondicionado en el tren: «Nos costaba hasta respirar»

Los retrasos, las averías, las incidencias técnicas son las circunstancias que suelen trascender a los medios de comunicación. Pero los usuarios llevan años denunciando la calidad de los trenes que circulan en Andalucía, especialmente los de Media Distancia y la Línea 76 que une ... Cádiz con Jaén (pasando por Sevilla y Córdoba) y vertebra la Comunidad, de este a oeste. Están obsoletos, son incómodos y presentan numerosas deficiencias. Este verano, los viajeros critican los numerosos problemas sufridos con el aire acondicionado, con episodios «indignantes» en plena ola de calor.

Natalia Gómez, gaditana que trabaja en Jaén, regresaba a su tierra el pasado 31 de julio (a primera hora de la tarde) cuando, a la altura de la provincia cordobesa, empezaron a sentir «mucho calor». «El encargado empezó a hacer comprobaciones y nos reconoció que el aire acondicionado se había estropeado en nuestro vagón y en el siguiente».

El tren iba completo y «nos dio la opción de que se podía cambiar de vagón, pero teníamos que ir de pie. Quedaban tres horas para llegar, así que no quedamos sentados sin aire», apunta. La incomodidad fue creciendo hasta resultar insoportable.

«Prácticamente, no podíamos casi ni respirar. Justo delante de mí había una mujer embarazada que se estaba mareando, que no aguantaba el calor, pero no había asiento para ella. No sé si la mujer se bajó o le reasignaron un asiento de movilidad reducida, pero se tuvo que ir del vagón», recuerda.

La sensación era que «faltaba el aire. Estuvimos casi tres horas sin aire acondicionado y el tren completo», denuncia. «Y los billetes no son baratos para que vayamos en esas condiciones. Esta vez, por fortuna, el tren salió y llegó a tiempo».

Natalia representa a muchos de los viajeros que desdeñan este tipo transporte público al ser una pésima opción. «No cojo casi nada el tren, porque la comunicación entre Cádiz y Jaén con Renfe es malísima», critica.

«El trayecto dura casi seis horas, se tarda menos en ir de Cádiz a Madrid, y eso con suerte de que no se detenga por algún problema. Encima es caro. Te sale incluso más rentable coger tu propio coche, echarle gasolina y en tres horas y media estás allí».