La izquierda rechaza adelantar el Pleno del Parlamento por el Día de la Bandera en Andalucía, el 4 de diciembre

Celebración del Día de l Bandera en 2023
José María Aguilera

La celebración festiva en Cataluña sí merece una suspensión del pleno del Congreso de los Diputados nacionales, pero el Día de la Bandera de Andalucía (4 de diciembre) no debe alterar las sesiones parlamentarias en la Comunidad.

En este sentido se interpreta la extraña ... maniobra del PSOE andaluz y de Por Andalucía, que han votado en contra de adelantar el calendario de sesiones de la primera semana de diciembre para evitar su coincidencia con la efeméride del 4 de diciembre, cuando los ciudadanos de esta comunidad se manifestaron en masa para pedir la Autonomía.

