La izquierda rechaza adelantar el Pleno del Parlamento por el Día de la Bandera en Andalucía, el 4 de diciembre

La celebración festiva en Cataluña sí merece una suspensión del pleno del Congreso de los Diputados nacionales, pero el Día de la Bandera de Andalucía (4 de diciembre) no debe alterar las sesiones parlamentarias en la Comunidad.

En este sentido se interpreta la extraña ... maniobra del PSOE andaluz y de Por Andalucía, que han votado en contra de adelantar el calendario de sesiones de la primera semana de diciembre para evitar su coincidencia con la efeméride del 4 de diciembre, cuando los ciudadanos de esta comunidad se manifestaron en masa para pedir la Autonomía.

La decisión ha cogido de sorpresa a todos en la junta de portavoces en el Parlamento, incluido el presidente de la mesa, Jesús Aguirre. Pensaba que ese cambio se iba a aceptar por unanimidad, pero rápidamente se descolgó la oposición con su rechazo.

El Día de la Bandera enfrenta los partidos

El Partido Socialista y la coalición Por Andalucía (que incluye a IU, Sumar y Podemos) no quieren pasar las sesiones parlamentarias del miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, al martes 2 y miércoles 3. Una propuesta para poder celebrar ese día que se ha convertido en una fecha señalada, más allá de la oficial del 28 de febrero (Día de Andalucía).

Y la incoherencia no viene sólo porque la izquierda, tradicionalmente, ha hecho bandera de esta manifestación, que equiparaba los derechos de esta Comunidad a la de regiones históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia.

Es que, como apuntó el portavoz del Partido Popular, Toni Martín, son los mismos partidos que hace menos de dos meses acordaron suspender el Pleno del Congreso de los Diputados (nacional) porque coincidía con la celebración de la Diada de Cataluña (11 de septiembre). «Define en lo que se está convirtiendo esta izquierda. No quieren mover el pleno para que no coincida con el Día de la Bandera, pero sí por la Diada de Cataluña. Sigan tirando la bandera y pisoteándola, nosotros estaremos ahí defendiéndola».

El cambio en el pleno del Parlamento ha sido posible por la mayoría del Partido Popular. También Vox ha votado a favor mientras que Adelante Andalucía se ha abstenido.