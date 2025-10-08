Suscríbete a
La izquierda pide ahora un pleno monotemático sobre el cribado del cáncer en Andalucía

Solicitan que se cambie el orden del día para que comparezca el presidente de la Junta, que este jueves responderá a preguntas orales sobre el tema

Toda la oposición pide una comisión de investigación parlamentaria sobre el cribado del cáncer en Andalucía

Parlamentarios del PSOE, Adelante y por Andalucía este miércoles en el pleno manuel olmedo
Mercedes Benítez

Unas horas después de solicitar una comisión de investigación, la izquierda en el Parlamento andaluz ha pedido un pleno monotemático sobre el mismo tema, los fallos en el programa del cribado para la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

Lo han hecho ... al inicio del pleno ordinario que tiene lugar este miércoles. En una iniciativa solicitada de forma conjunta por los grupos PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía y que será votada al final de la sesión. En cualquier caso la iniciativa llega sólo unas hora antes de que el presidente comparezca para hablar del tema ya que es una de las preguntas orales a las que tendrá que responder en la sesión de control de este jueves.

