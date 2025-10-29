La izquierda insta al PP-A a aceptar su comisión de investigación por cribados y no acude a la entrega del Presupuesto

Los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- han emplazado este miércoles al PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, a no oponerse a la constitución de la comisión de investigación que ... dichas formaciones han solicitado al hilo de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que se han ausentado del acto de presentación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026 en protesta por lo que consideran que constituye un ejercicio de propaganda del Gobierno del PP-A para tratar de «tapar» lo sucedido con dichos cribados.

Las portavoces de los grupos Socialista y Por Andalucía, María Márquez e Inma Nieto, y su homólogo en el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, han comparecido en una rueda de prensa conjunta en el Parlamento andaluz para justificar su plante al acto en el que la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha entregado al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el proyecto de ley del Presupuesto andaluz de 2026 que este pasado martes aprobó el Consejo de Gobierno.

Los tres portavoces han incidido en reclamar al PP-A que no presente escrito de oposición a la constitución de dicha comisión de investigación «relativa a la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles responsabilidades políticas» que han solicitado de forma conjunta los tres grupos de izquierda.

La portavoz socialista, María Márquez, ha explicado que las tres formaciones se habían ausentado de dicho acto de entrega del proyecto del Presupuesto porque no querían formar parte del «decorado» que, en su opinión, había montado el Gobierno del PP-A en torno al mismo, así como ha aclarado que el próximo sábado, 1 de noviembre, vence el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar escrito de oposición a la constitución de dicha comisión de investigación.

Por ello, han emplazado al PP-A a que no dé ese paso y «no registre ningún escrito oponiéndose a la comisión de investigación, porque eso supondría que de manera inmediata, el lunes« que viene, »podría estar constituida« la misma, según ha subrayado María Márquez, quien también ha avisado de que si el Grupo Popular »manifiesta su oposición a que se celebre esta comisión de investigación«, los grupos de izquierda llevarán la iniciativa al próximo Pleno, previsto para el 12 de noviembre, «para que se vote y para que se retraten una vez más» los 'populares'.