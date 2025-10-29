Suscríbete a
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Última hora
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

POLÍTICA

La izquierda insta al PP-A a aceptar su comisión de investigación por cribados y no acude a la entrega del Presupuesto

Se han ausentado del acto de presentación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026 en protesta por lo que consideran como un ejercicio de propaganda del Gobierno del PP-A para «tapar» lo sucedido con los cribados

Andalucía es la comunidad que más mujeres incluye en el cribado del cáncer de mama junto a Galicia, Murcia y Valencia

Los portavoces de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, en el Parlamento
Los portavoces de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, en el Parlamento Manuel olmedo

S.A.

Sevilla

Los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- han emplazado este miércoles al PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, a no oponerse a la constitución de la comisión de investigación que ... dichas formaciones han solicitado al hilo de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que se han ausentado del acto de presentación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026 en protesta por lo que consideran que constituye un ejercicio de propaganda del Gobierno del PP-A para tratar de «tapar» lo sucedido con dichos cribados.

