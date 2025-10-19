Suscríbete a
El hermano del fallecido por un tiro en Dos Hermanas busca venganza armado con una catana

IU califica de «auténtico crimen» los fallos en el cribado del cáncer de mama

El candidato a la Junta, Ernesto Alba, afirma que lo ocurrido «mantiene en vilo a miles de mujeres» en Andalucía

Incidencia alta, mortalidad a la baja, el mapa del cáncer de mama en Andalucía

Ernesto Alba
Ernesto Alba ABC

S.A.

El candidato de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta, Ernesto Alba, ha expresado su total apoyo y solidaridad con las mujeres que luchan contra el cáncer de mama en el Día Mundial contra esta enfermedad. Además, ha denunciado que los fallos en ... los cribados de cáncer de mama por parte de la Junta de Andalucía «son un auténtico crimen» que mantienen «en vilo a miles de mujeres en toda la comunidad».

