Irene Montero, de manifestación en Sevilla, llama «golpista» la movilización del PP en Madrid

Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la mejor previa del encuentro

Irene Montero, de manifestación en Sevilla, tilda de «golpista» la movilización del PP en Madrid

Ha participado en la movilización del 4-D celebrada en Sevilla. Maíllo, también en la marcha, dice que Juanma Moreno está "encerrado en sus datos"

La izquierda se une esta semana en el Parlamento en una iniciativa de defensa de la sanidad pública

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha calificado este domingo como «derecha golpista» las concentraciones paralelas convocadas esta jornada en Madrid por PP y Vox de rechazo al clima político tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos ... y su exasesor Koldo García por cuanto ha argumentado que «quiere mandar, aunque no gobierne».

