Irene Montero, de manifestación en Sevilla, llama «golpista» la movilización del PP en Madrid

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha calificado este domingo como «derecha golpista» las concentraciones paralelas convocadas esta jornada en Madrid por PP y Vox de rechazo al clima político tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos ... y su exasesor Koldo García por cuanto ha argumentado que «quiere mandar, aunque no gobierne».

Montero ha hecho estas declaraciones cuando ella misma participaba en otra manifestación celebrada en Sevilla y convocada por la Plataforma 4D. En sus declaraciones la podemita ha instado, en consecuencia, a «pararle los pies a la derecha golpista»,.

Ha sostenido que este ejercicio de movilización en la calle de ambos partidos es un síntoma de que «la derecha ya no se puede quitar el golpismo de encima» y ha situado este evento político como un intento de «lavarse la cara con este tipo de movilizaciones»

La dirigente de Podemos ha considerado que España afronta en términos políticos hechos de «una gravedad con pocos precedentes» al argumentar que «el sistema político lo ha reventado la derecha».

Irene Montero ha considerado que esta movilización de PP y Vox es un ejercicio de «ponerse el traje de fascista en España cada vez que ve amenazados sus privilegios y su poder», una reacción que ha enmarcado cuando perciben que «en España es posible que haya avances y transformaciones sociales, feministas, de justicia social, de poner coto a la ambición desmedida de las grandes fortunas».

La eurodiputada de Podemos ha considerado que a «esa derecha golpista no le importa la democracia, privatiza, desmantela los servicios públicos y roba el dinero de todas para sus propios intereses».

Con el diagnóstico de que «el Partido Socialista no puede con esta derecha» tras recriminarle que «cuando ve lo que está pasando no es capaz de hacer nada», ha considerado Montero que «necesitamos una izquierda fuerte y necesitamos que vuelva Podemos» con la idea de que «gobierne en España y en Andalucía».

Ha apostado por «una izquierda fuerte que sea capaz de echar a esta derecha» y a partir de ahí desarrolle un programa de gobierno de «transformaciones sociales, feministas y de justicia social, de acceso al derecho a la vivienda, de cuidado de los servicios públicos que España y Andalucía tanto necesitan».

Por su parte el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha indicado en la movilización anual del 4D secundada por su formación en Sevilla con motivo del 'Día Nacional de Andalucía' que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, se encuentra «encerrado en sus datos, en sus cifras y con una absoluta insensibilidad a los grandes problemas que acucian al pueblo andaluz», y ha considerado que la «marcha atrás del Partido Popular ha empezado ya».

Momento crucial

Maíllo ha expresado en el marco del día que homenajea las manifestaciones por la autonomía andaluza del 4 de diciembre en 1977, que nos encontramos «en un momento crucial tras el debate de la comunidad, donde se ha evidenciado a un gobierno acorralado«, y ha afirmado que »se ha abierto una ventana que va a conformar un espíritu de cambio«. Al hilo, ha concretado que Juanma Moreno ya no es el mismo »de hace siete años, ni mucho menos el de hace tres años«.

En concreto, el candidato de Por Andalucía ha declarado que «Andalucía tiene solución, la sanidad pública tiene solución y tenemos un plan para resolverlo», y ha apuntado que en políticas de vivienda también tienen soluciones mediante un gobierno «que aplique topes de alquiler e imposibilite la especulación que existe». En relación, ha indicado que «tenemos la posibilidad de resolver el gran problema que tenemos en estos momentos« ante el »enorme daño social« en los servicios públicos »que ha deteriorado« el Partido Popular.

Por otro lado, ha explicado que el 4D es un símbolo «de algo muy importante» y ha precisado que lo celebran en memoria del asesinato de García Caparrós, «símbolo del poder autonómico que se dio después del 28F». En cambio, ha señalado que el Partido Popular resignifica el 4D hablando del «día de la bandera», y ha expresado al respecto que «no hay bandera que tape la corrupción que viene del Partido Popular de Almería», con una «responsabilidad evidente y clamorosa de un presidente de la Diputación y de sus más altos cargos vinculados a los contratos de mascarillas que se vinculan al troceamiento de los contratos en el SAS para escapar al control de la intervención».

En definitiva, Maíllo ha asegurado que en la comunidad «necesitamos cambios, necesitamos un gobierno que proteja a la mayoría social y en eso vamos a estar empleados desde la candidatura de por Andalucía que yo encabezo».