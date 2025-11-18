La ex interventora general de la Junta de Andalucía niega ante el juez la pérdida de fondos europeos en la obra del antiguo Hospital Militar de Sevilla

Amelia Martínez Sánchez, interventora general de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022 y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, ha desmentido este martes que se hayan perdido 47,5 millones de euros procedentes de fondos europeos en la segunda ... fase de las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla, rebautizado como hospital Muñoz Cariñanos, que se contrataron por la vía de emergencia en el año 2021.

La actual 'número dos' de la Consejería de Economía, que es funcionaria de carrera del cuerpo de auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía desde 2008, ha declarado como testigo ante el juez de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, que investiga supuestas irregularidades en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por importe de 242 millones de euros durante los gobiernos del PP realizados entre 2020 y 2024, en parte cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones directas con motivo de la pandemia.

Amelia Martínez, que ha estado testificando durante 40 minutos, ha negado que la Junta de Andalucía perdiera 47,5 millones de euros del programa Feder por la segunda fase del hospital sevillano. Ha esgrimido datos del Ministerio de Hacienda para concluir que de Andalucía ha «sobre ejecutado» el marco financiero 2014-2020 en un 117%, por lo que no se han desperdiciado fondos, según informaron las citadas fuentes del caso.

José Antonio Miranda, el que fuera director general de Gestión Económica y Servicios del SAS hasta su renuncia el pasado mes de marzo, ha coincidido con Amelia Martínez en que no se ha perdido dinero público procedente de Bruselas. La segunda fase se pagó con cargo a los presupuestos autonómicos, según fuentes de la Junta.

La segunda fase de las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla es uno de los expedientes requeridos al SAS por el magistrado José Antonio Gómez Díez. Según un informe de la Intervención de la Junta, dichos trabajos deberían haberse encargado por la vía de tramitación ordinaria porque la pandemia estaba ya «muy atemperada» en mayo de 2021, aunque la OMS tardaría aún dos años en declarar el fin de la crisis sanitaria.

Cambio en el sistema de control del gasto

En su comparecencia como testigo, la que fuera interventora general de la Junta hasta julio de 2022 ha defendido el control financiero permanente reforzó los controles de los contratos de emergencia. Explicó que el cambio en los controles se adoptó en octubre de 2020 ante el volumen de contratación de emergencia por la crisis del Covid-19, y ya que la fiscalización previa se consideraba demasiado laxa.

El PSOE, que ejerce la acusación popular en esta causa, puso bajo sospecha la obra del hospital. Se amparaba en que la consultora verificadora del gasto de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos consideró que se había utilizado de forma indebida la vía de emergencia para encargar los trabajos sin la publicidad ni concurrencia necesaria, lo que contravenía la ley de contratos del sector público.

Las obras consistían en la remodelación y reordenación de los espacios así como de las unidades de hospitalización convencional. Según los interventores no constaban «cuáles serían las actuaciones estrictamente indispensables para paliar las necesidades más apremiantes, prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia, teniendo en cuenta que nos encontramos en mayo de 2021, con la pandemia muy atemperada y que deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria».

Un proceso de emergencia ante la mortalidad y demanda

Luis Carlos Martínez Hervás, que ocupó el puesto de director de Asistencia Sanitaria del SAS desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2023, ha declarado que como consecuencia de la crisis sanitaria se produjo un aumento de la mortalidad y de necesidades imperiosas de la población que había que atender. Por esta razón, hizo constar en sus escritos y ante su superiores que estas necesidades tenían que ser cubiertas como fuese. Se optó por la vía de emergencia para atender el desbordamiento de la demanda en los centros de salud y hospitales. Ante el juez, Martínez Hervás relató que faltaban médicos porque en esos años se jubilaban muchos profesionales y había dificultad para cubrir las vacantes.