Insultos a la portavoz socialista… y a tantas

María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, ha denunciado los insultos que sufre sistemáticamente en las redes. Son, a menudo, insultos gruesos, desde el «rata» con algún adjetivo desagradable al zafio y escuetamente miserable de «puta», más los clásicos de las rodillas ... desolladas y otras prácticas sexuales. Va de suyo que los insultos, y más en casos así, no retratan a quien los recibe sino a quien los profiere. Esto es una verdad como un templo, y no en vano ya lo dejó dicho Diógenes el Cínico en la antigua Grecia. Quien denigra así a María Márquez no dice nada sobre ella, pero sí mucho sobre sí mismo. No hace falta más para conocer su calaña.

Acierta María Márquez al hacer su denuncia, y enfatizar que no es sólo por ella misma sino «por todas». Se puede entender que diga esto, por la particular vulgaridad con que se insulta a las mujeres, aunque probablemente habría sido mejor decir «por todas y todos» porque todos –hombres como mujeres– reciben insultos en el pudridero moral de las redes. Lo raro es no recibirlos, a poco que se tenga relevancia. De hecho, como advertía el siempre luminoso Anatole France, casi podría llegar a parecer que es mala señal no ser insultado o amenazado. En un clima tan polarizado, la relevancia de un personaje se mide paradójicamente por los insultos que acumula. Cada cual tenemos nuestros propios haters más o menos zafios, más o menos salvajes… más cuanto más influencia tenga un actor público. A pesar de todo –vale la pena insistir– no hay que normalizar esos insultos, aceptándolos como parte del paisaje. MÁS INFORMACIÓN Con su permiso, señora Montero, lo aclaramos…

Con su permiso, señora Montero, lo aclaramos… Caos…ferencia de Presidentes

Caos…ferencia de Presidentes El Betis, Juanma y Marisú… Pero volvamos al «por todas». Déjenme preguntar: ¿cuántas portavoces socialistas se solidarizan con Ayuso cuando recibe insultos semejantes? Porque los recibe, y masivamente. ¿Cuántos en el PP se solidarizan con María Jesús Montero? ¿Cuántos en Vox si se insulta a una mujer de Sumar o Podemos? ¿Cuántos en esa izquierda si insultan a la portavoz de Vox, Pepa Millán? Sirva esta denuncia para llamar la atención: la respuesta moral no está en indignarte cuando insultan a uno de los tuyos. Eso está descontado. La verdadera reacción moral es indignarte cuando insultan a una adversaria o un adversario. Pero la realidad es que el sectarismo suele imponerse a la dignidad. Si son honestos, tendrán que admitirlo. Ya veremos si esto de María Márquez sirve de punto de inflexión, tras el pronunciamiento contundente de Juanma Moreno, o volveremos a la práctica habitual de indignarse según las siglas.

