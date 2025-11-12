Suscríbete a
Una inspección de la Junta destapa irregularidades en seis de cada diez alquileres y compraventa de viviendas en Andalucía

En 69 operaciones de más de un centenar de expedientes analizados por la Dirección General de Consumo se detectaron anomalías

La compraventa de vivienda empieza a tocar techo y apunta a una saturación del mercado

Seis de cada diez operaciones de alquiler y venta de viviendas inspeccionadas por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía incurrían en alguna irregularidad. La Administración puso bajo su radar las actuaciones y contrataciones desarrolladas entre empresas, gestores inmobiliarios, promotoras y ... constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas (en proyectos, en construcción o ya construidas). En 2024, se detectaron irregularidades en más del 61% de las inspecciones. Están excluidos los arrendamientos y enajenaciones de inmuebles entre particulares.

