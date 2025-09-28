Inmaculada Hernández (PP) pide a Pedro Fernández (PSOE) que «asuma responsabilidades» por el caso Koldo La senadora también lamenta que Montero y Fernández desaprovecharan ayer para ofrecer explicaciones

La portavoz adjunta del PP en el Senado, la granadina Inmaculada Hernández, ha pedido este domingo al secretario general del PSOE de Granada y delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que «asuma responsabilidades por la trama de presunta corrupción que investiga el Tribunal Supremo por el caso Koldo y que implica directamente a su exasesor y mano derecha en la Delegación del Gobierno en Andalucía«.

A este respecto y a través de una nota, Hernández ha explicado que «esta semana hemos conocido que el magistrado que instruye la causa ha abierto una pieza separada que continuará la investigación de los supuestos amaños de obra pública con empresas granadinas«, de modo que »lo que el señor Fernández calificaba como bulos y fango ha terminado en uno de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia«.

De esta forma y según ha afirmado la portavoz adjunta del PP en el Senado, «la que fue persona de máxima confianza del delegado del Gobierno en Andalucía, el bastetano Antonio Fernández, está siendo investigado por el Supremo, está relacionado directamente con los principales implicados y aparece en los audios de la trama«.

Ante ello, Hernández se ha preguntado «¿qué más tiene que pasar para que Pedro Fernández dé la cara y diga lo que sabe de este escándalo de presunta corrupción?», porque «todavía no ha aclarado por qué cesó a su asesor año y medio después de nombrarlo, y si conocía que personas de su entorno más cercano hablaban de adjudicaciones con los principales responsables de esta trama liderada por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García».

En este sentido, Hernández ha destacado la comparecencia esta semana en la comisión de investigación del Senado del «empresario Fernando Merino, 'El Cordobés', cuñado de Antonio Fernández y ex directivo de Acciona en Navarra y La Rioja», y al que «los informes de la UCO le sitúan como una pieza clave en la concesión de obras investigadas por la red de mordidas de Koldo y Santos Cerdán, exportando posteriormente este modelo de contratación a Andalucía, con la llegada de Ábalos al Ministerio de Fomento«.

La senadora popular también ha lamentado que «María Jesús Montero y Pedro Fernández desaprovecharan ayer, en un acto público en Maracena (Granada), la oportunidad de ofrecer explicaciones después de un año de silencio acerca de este escándalo de presunta corrupción«.

Inmaculada Hernández ha concluido asegurando que «las conexiones granadinas con el caso Koldo son cada vez más preocupantes para el PSOE, ya que salpican a municipios como Pulianas, Otura, Armilla o Atarfe según recogen informaciones periodísticas, sin que sus alcaldes, ni la dirección del partido hayan ofrecido ni una sola explicación en todos estos meses«.

