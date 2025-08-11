El Infoca salva Atlanterra del incendio pero no se podrá volver a urbanizaciones y hoteles hasta este martes

Los servicios de extinción de incendios y de salvamento de la Junta de Andalucía, el Infoca, ha conseguido finalmente evitar que el incendio forestal que se ha producido este lunes a mediodía en la zona de la Cueva del Moro, entre Zahara de los Atunes y Bolonia, no haya alcanzado el conocido núcleo residencial de Atlanterra y los hoteles que allí se ubican. Con todo, por la lógica precaución, se ha dado orden de que no se pueda pernoctar ni en esos establecimientos hoteleros ni en las urbanizaciones más cercanas al monte donde se han sofocado las llamas mediante medios aéreos. Atlanterra queda acotada al menos durante esta noche para evitar males mayores.

Así lo han explicado los responsables del Infoca y el propio consejero de Interior de la Junta, Antonio Sanz, que se ha desplazado a la zona para supervisar el desarrollo de los trabajos de control y extinción de un incendio que ha obligado a desalojos y que ha provocado la zozobra de muchos de los veraneantes de la zona por la inmensa columna de humo y la proximidad de las llamas. El fuego se ha logrado desviar a la zona del monte una vez se detuvo su propagación en dirección a la costa, hacia las viviendas.

«Las viviendas y hoteles de Atlanterra y Los Alemanes se han salvado. El fuego se quedó a las puertas y la evacuación se hizo en tiempo récord, justo en el límite, en el último segundo, prácticamente, y el esfuerzo se concentra ahora en zona forestal, con 14 medios aéreos y más de 100 bomberos del Infoca y del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, que han hecho un trabajo excepcional», ha informado Sanz, que ha estado presente en el terreno junto a la Subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

«El flanco derecho, la zona de la Sierra de Plata, sigue muy activo. Lo que se ha hecho es asegurar la zona de las viviendas y de los hoteles, donde se está actuando para evitar momentos en los que el viento reavive algún punto; tenemos operarios interviniendo para asegurar esa zona. El problema está en la sierra, pero es todo más forestal. Todavía sigue muy activas y a mucha velocidad las llamas ahí, y eso se va a ver durante la noche. Pero lo importante es la zona de cercana a las viviendas se están protegiendo».

El director de extinción de este incendio ha explicado a los medios ha destacado que se ha producido una evacuación eficaz, tranquila y pausada, «sin un solo accidente» y con «una reacción rápida en la que, en menos de una hora, ya trabajaban cinco medios aéreos». El responsable técnico ha mostrado su confianza en que a lo largo del martes «los residentes puedan volver una vez controlado el fuego y asegurada la zona».

«Lo primero que se ha hecho -se ha indicado- es un trabajo para salvar la vida de las personas. Y después, las casas. Ahora mismo, la amenaza tan importante que había para toda esa primera parte se ha solventado. El problema está ahora arriba, en el monte, porque le hemos dado prioridad al incendio que avanzaba hacia la población a una velocidad impresionante. Ahora mismo es imposible permitir que las personas pernocten en esta zona porque no hay que asumir el riesgo de que el fuego se reproduzca y se genere un peligro importante e innecesario».