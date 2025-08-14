Indignación por las palabras del alcalde de Bilbao: «No queremos convertirnos en ningún pueblo del sur del Estado» Juan Mari Aburto ha protagonizado unas desafortunadas declaraciones y los andalucistas piden la rectificación y respeto para la Comunidad

«No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado, no quiero que en Bilbao no se tenga respeto a la Policía Municipal o a la Ertzaintza. Y sí quiero que por el mundo se extienda, que Bilbao es una ciudad segura, que nuestras fiestas son un espacio seguro». Las palabras del alcalde de la capital vizcaína, Juan Mari Aburto, han provocado una profunda indignación en Andalucía. Por injustas, por discriminatorias y porque no se ajustan a la realidad.

Como apunta Andalucía por Sí, «estas palabras suponen un claro desprecio hacia Andalucía y hacia todos los pueblos del sur, que merecen el mismo reconocimiento y respeto que cualquier otra parte del Estado. No podemos aceptar que se utilice nuestra tierra como ejemplo negativo o como objeto de burla para establecer comparaciones».

El alcalde de Bilbao ha arremetido contra poblaciones que se multiplican durante la temporada de verano y donde apenas se registran incidencias de gravedad. En Andalucía, desde Huelva a Almería, se celebran numerosas fiestas y la proporción de ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad es mínima.

Respeto para Andalucía

«El respeto es el elemento básico para poder disfrutar de unas fiestas en libertad y sin miedo», reivindicó Juan Mari Aburto. Son declaraciones para «frenar las reacciones que están surgiendo contra la libertad» y que en la próxima Aste Nagusia no se permitan «ni agresiones machistas ni ningún tipo de incidente de odio». Pero no se corresponden con la vida diaria que discurre en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia. Es muy probable que el regidor estuviera pensando en los disturbios de Torre Pacheco o las prohibiciones en Jumilla, aunque no los llega a nombrar.

«Andalucía es sinónimo de cultura, historia, talento, solidaridad y dignidad. No somos menos que nadie ni vamos a permitir que se nos trate como tales. Los andaluces y andaluzas trabajan cada día por el progreso de sus pueblos y ciudades, y lo hacen con esfuerzo, compromiso y orgullo de pertenencia».

Por ello, desde Andalucía Por Sí «exigimos al alcalde de Bilbaouna rectificación pública de sus declaraciones al tiempo que pedimos respeto hacia Andalucía y hacia todos los pueblos del sur, que no pueden seguir siendo objeto de estigmatización». Aburto es militante del PNV (Partido Nacionalista Vasco), uno de los aliados de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y en el del País Vasco.

«Los andalucistas recordamos que la convivencia entre territorios solo es posible desde la igualdad, el reconocimiento mutuo y la dignidad compartida. Andalucía no se calla. Andalucía se defiende. Y Andalucía merece respeto», terminan desde la formación andalucista.