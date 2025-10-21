Una «incidencia técnica» impide «temporalmente» el acceso a imágenes e informes médicos en Andalucía

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que, debido a un «importante incremento» en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en «momentos puntuales», se ha producido una «incidencia técnica» que impide el acceso «temporal» a imágenes e ... informes médicos.
Según ha detallado la Consejería de Salud y Consumo en un comunicado, «en ningún caso esta incidencia informática ha supuesto el borrado ni la pérdida de pruebas, informes o historiales clínicos«.
Asimismo, han asegurado que, «una vez restablecido por completo el servicio, los usuarios que hayan tenido acceso limitado podrán consultar, descargar y visualizar con normalidad toda su información médica».
Desde el SAS han lamentado las molestias que esta incidencia pueda haber ocasionado y han afirmado que están trabajando para restaurar «la completa normalidad del servicio lo antes posible».
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete