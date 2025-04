La incidencia del sarampión en Andalucía es la más alta de los últimos catorce años

Una consecuencia de los flujos de personas

De los 58 casos registrados en Andalucía entre enero y abril, el 29 por ciento ha sido importado, con el norte de África y Europa como principales focos por estrategias de vacunación no comparables a las españolas en tiempo o alcance. No se debe olvidar que, desde octubre de 2023, Marruecos está sufriendo un intenso brote de sarampión con más de 40.000 casos notificados, y que 15 países de la UE concentran otros 3.000.El problema es que, aunque inicialmente se generan brotes en el seno de la propia familia, y por tanto, localizados, pronto terminan generando casos 'autóctonos'. Un ejemplo fue el de la guardería de Fuengirola, que a partir de un caso importado se dio el contagio a un niño pequeño que terminó infectando a otros niños, al ser esta franja etaria una en la que no se puede administrar aún la vacuna. Es la consecuencia directa de un mundo tan comunicado como el actual.