El Imserso avisa: así puedes comprobar si quedan destinos en Andalucía para esta temporada

Después de toda una vida trabajada, los pensionistas disponen de tiempo suficiente para escaparse a cualquier destino para conocerlo. Por ello, muchos recurren al Imserso para disfrutar de aquellos destinos que antes no pudieron visitar.

El catálogo de viajes del Imserso 2025-2026 comenzó ... el pasado 8 de octubre en Andalucía, al igual que en Murcia, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Melilla, ya que el resto de comunidades se adelantaron dos días. Aun así, siguen existiendo opciones disponibles.

Los pensionistas pueden elegir entre dos tipos de viajes: disfrutar del buen tiempo y la playa en la costa peninsular o realizar escapadas turísticas mediante circuitos culturales, turismo de naturaleza, visitas a capitales de provincia o viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También existían viajes a las Islas Baleares y Canarias, sin embargo, las plazas para estos lugares ya se han agotado.

En los viajes a las costas peninsulares se incluyen destinos como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. En Andalucía se ofrecen cuatro costas: Almería, Cádiz, Huelva y Málaga. En cuanto al turismo de escapada, se pueden visitar todas las provincias andaluzas mediante circuitos naturales o culturales, entre otros. Todos los viajes incluyen alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas.

Hoteles disponibles en Sevilla que participan en el Imserso Hotel Catalonia Hispalis

Hotel EXE Sevilla Macarena

Hotel Blu Torre de Sevilla

Hotel EXE Gran Solucar

Estos programas permiten viajar de forma asequible, con precios que no superan los 409,22 euros para excursiones a destinos peninsulares costeros en temporada alta durante 10 días y 9 noches con transporte incluido, y 412,51 euros para circuitos culturales en temporada alta de 6 días y 5 noches. También existen opciones más económicas, como excursiones costeras por 224,63 euros durante 8 días y 7 noches sin transporte fuera de temporada alta, o circuitos culturales por 132,91 euros durante 4 días y 3 noches fuera de temporada.

¿Cómo apuntarse a uno de estos viajes?

Para acceder a los viajes, solo se necesita la acreditación del Imserso, compuesta por un usuario correspondiente al DNI y una contraseña para la web de Turismo Social. Desde el perfil personal, al iniciar sesión y seleccionar la pestaña «Reserva tu viaje», aparecen todas las opciones disponibles. Es posible filtrar la búsqueda por destino, transporte, zona geográfica, fecha y duración. Las opciones disponibles aparecen en verde, las agotadas en rojo y las que tienen lista de espera en azul.

Gracias a la facilidad de acceso y a los precios tan asequibles que ofrece el programa, muchos pensionistas aprovechan para viajar y conocer el rico patrimonio del país. Por ello, cada vez quedan menos plazas disponibles, ya que todos quieren disfrutar de unas vacaciones completas y bien organizadas a un precio inmejorable.