La impostura interminable de María Jesús Montero

¿Quién ha exigido esta quita que el Gobierno nunca había planteado antes? Pues sí, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y por qué ha actuado ahora el Gobierno? Para contentar a Esquerra a cambio de sus votos

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

El PSOE ha preparado bien la campaña de propaganda con la quita de la deuda. Y es María Jesús Montero, desde Moncloa, quien se ocupó de lanzar el mantra de que Andalucía es la más beneficiada, algo sólo aparentemente cierto –o sea, falso– al usar ... el dato absoluto que lógicamente es mayor en la comunidad más poblada. Pero más allá de tecnicismos, hay un argumento obvio: ¿Quién ha exigido esta quita que el Gobierno nunca había planteado antes? Pues sí, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y por qué ha actuado ahora el Gobierno? Para contentar a Esquerra a cambio de sus votos. O sea, blanco y en botella. No hay que ser muy listos para deducir que Cataluña lo pide porque es, como destacan los expertos independientes, la más beneficiada con la fórmula aplicada. Dejémonos de camelos.

