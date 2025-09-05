La impostura interminable de María Jesús Montero

El PSOE ha preparado bien la campaña de propaganda con la quita de la deuda. Y es María Jesús Montero, desde Moncloa, quien se ocupó de lanzar el mantra de que Andalucía es la más beneficiada, algo sólo aparentemente cierto –o sea, falso– al usar ... el dato absoluto que lógicamente es mayor en la comunidad más poblada. Pero más allá de tecnicismos, hay un argumento obvio: ¿Quién ha exigido esta quita que el Gobierno nunca había planteado antes? Pues sí, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y por qué ha actuado ahora el Gobierno? Para contentar a Esquerra a cambio de sus votos. O sea, blanco y en botella. No hay que ser muy listos para deducir que Cataluña lo pide porque es, como destacan los expertos independientes, la más beneficiada con la fórmula aplicada. Dejémonos de camelos.

Esto, como el modelo de financiación, se ha negociado de manera bilateral con Cataluña y luego se ha extendido con un ajuste bienqueda. ¿María Jesús Montero, por cierto, siempre ha defendido esta forma de actuar?

Vaya, pues no, no pensaba lo mismo. Pero ahora es ella la que mantiene conversaciones bilaterales con quienes quieren comer aparte para comer más.

¿Y de esto qué pensaba María Jesús Montero?

Vaya, entonces decía que nada de paliar los problemas de Cataluña a cuenta de otros. Ahora eso es exactamente a lo que ella se dedica: a paliar los problemas de Cataluña a cuenta de otros.

Y por eso no se incluye el parámetro de la infrafinanciación, que debería ser el más importante.

Vaya, incluir el parámetro de la infrafinanciación entonces le parecía muy lógico. Ahora es… inexistente. Y las tensiones territoriales ya no importan.

Lo cierto es que a María Jesús Montero le ha dado miedo lo que ella le reprochaba a Rajoy. Qué cosas. Ella ha metido el debate de la financiación debajo de la mesa.

Anda, el temor a otros conflictos territoriales era inadmisible entonces, y ahora es permanente. El Gobierno no hace nada que pueda incomodar a Cataluña o País Vasco.

En definitiva, nada de lo que defendía María Jesús Montero desde la Junta de Andalucía lo ha respetado en el Gobierno. Allí ha antepuesto el mercadeo con Cataluña a los intereses generales, y en particular a los intereses de Andalucía.

Ella, en definitiva, se oponía a una quita de la deuda desconectada del modelo de financiación.

Y ahora viene a vendernos que esto es la panacea.

En fin, se entiende que María Jesús Montero haya prosperado mucho en el sanchismo, por supuesto… pero es como para creérsela, oye, como para creérsela.