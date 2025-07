La Unesco pide a España proteger el acuífero de Doñana para que no sea «Patrimonio Mundial en Peligro»

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) quiere urgir a España a que tome medidas urgentes para la recuperación del acuífero de Doñana. Se trata del acuífero detrítico de Almonte-Marismas. La organización advierte que si la situación de deterioro del acuífero no se revierte se «podría crear las condiciones para la inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro«.

La Lista del Patrimonio de la Humanidad contiene en la actualidad 1.223 sitios de 168 países de todo el mundo y de ellos casi el 5% son considerados actualmente en peligro por el Comité. Así se expresa en el borrador de la 47 sesión del Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco que se está celebrando en París (Francia) y que continuará hasta el 16 de junio. Según ha señalado el coordinador de la Oficina de Doñana de WWF, Juanjo Carmona, la aprobación final del texto tendrá lugar el miércoles probablemente.

El organismo internacional ha manifestado que «observa con suma preocupación que tres de las cinco masas de agua subterránea del acuífero de Doñana siguen en mal estado cuantitativo debido a la continua sobreexplotación« e insta a España a tomar medidas para revertir esta situación. En este sentido, Carmona ha puntualizado que la Unesco hace sus recomendaciones a España como Estado firmante, pero que hay medidas que tendría que poner en marcha la Junta de Andalucía y otras que corresponderían al Estado.

Entre otras cosas, ha instado a España a que desarrolle de manera urgente medidas relacionadas con la «evaluación de las tasas de recarga de las aguas subterráneas y el establecimiento de umbrales de extracción exigibles y sostenibles» en base a un modelo hidrogeológico funcional y público que ya debería estar a punto.

Además, ha incidido en que deben aplicarse «plenamente» las recomendaciones de la misión de Unesco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Ramsar de 2020. Entre ellas se encuentran la implementación urgente por parte de la Junta de Andalucía del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana y la redacción de un Programa de Adaptación al Cambio Climático de Doñana.

Por otro lado, el Comité reclama nuevamente la falta de información suficiente sobre el nuevo proyecto minero de Aznalcóllar, cuya evaluación de impacto ambiental aún no ha sido remitida a la Unesco. Finalmente, el organismo solicita al Estado español presentar, antes del 1 de febrero de 2026, un informe actualizado sobre el estado de conservación y aplicación de estas medidas, para su examen en la 48ª sesión del Comité, compuesto por representantes de 21 estados miembros entre los que no se encuentra España.

El coordinador de la Oficina de Doñana de WWF, Juanjo Carmona, representa a la organización en la reunión de París, a la que la ONG asiste en calidad de observadora. En declaraciones a Europa Press, Carmona ha puntualizado que si bien el texto es un borrador, hay «un 99% de probabilidades» de que se apruebe tal y como está ya que por lo que sabe WWF «no hay nadie interesado» en abrir una discusión sobre el tema.

«Esta resolución se lleva ahora al Comité de Patrimonio, que tiene dos opciones: puede aprobarla tal y como está, sin cambiarle ni una coma, o abrir la discusión. Se abre la discusión si un país del Comité lo pide. Normalmente lo hace en nombre del país que corresponda. Por ejemplo, España no está en el Comité, lo tendría que hacer uno Grecia, Bélgica, etc. (...) Uno de esos tendría que abrirlo. Bien, porque lo pidiera una organización, como por ejemplo nosotros, de las que estamos como observadores, o bien que lo pidiera uno de los estados«, ha explicado.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha urgido al Ejecutivo a poner en marcha el programa de actuaciones para Doñana que limite las extracciones en el acuífero «de forma efectiva». A la Junta de Andalucía le ha insta a ejecutar el Plan de la Fresa (como se conoce al Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana) y a cerrar todos los pozos ilegales y eliminar todos los regadíos ilegales de Doñana junto al Estado.

Por su parte, SEO/BirdLife insiste en que este es un momento «decisivo» para garantizar la conservación de Doñana, mediante la implementación de acciones efectivas integradas en los Marcos de Actuaciones, basadas en criterios ecológicos y participación ciudadana. «No caben más excusas. Desde SEO/BirdLife exigimos que se tomen decisiones valientes basadas en la ciencia, el principio de precaución y la participación social«, ha recalcado la directora ejecutiva de la ONG, Asunción Ruiz.