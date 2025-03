El párroco del municipio onubense de Aroche ofició cuatro misas sin saber que tenía el coronavirus

El alcalde de Aroche , José Antonio Muñoz , se ha dirigido a este pueblo de Huelva de algo más de 3.000 habitantes, informándoles que el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Jesús Rafael Eyamo, ha dado positivo en la prueba de Covid-19 que le fue realizada este domingo. El sacerdote, de 49 años , ha declarado a ABC que se encuentra en buen estado y que el único síntoma que presenta es algo de fiebre, por lo que guarda cuarentena en casa. Ahora Sanidad rastrea a los feligreses que acudieron a las cuatro misas que ofició la pasada semana , así como a las personas con las que estuvo en contacto directo durante los últimos quince días.

«Empecé con algo de fiebre y este domingo fui al centro de salud de Cortegana, donde me hicieron la prueba del Covid y di positivo», ha manifestado el párroco, que volvió de Madrid el pasado 16 de agosto. Jesús Rafael Eyamo sospecha que pudo infectarse en Madrid , localidad donde estuvo tres días, por lo que ha contactado con todas las personas con las que estuvo en contacto en la capital española para advertirles de que se había contagiado por coronavirus.

«He informado a las autoridades de todas las personas que han podido tener contacto conmigo en los últimos días y a muchas ya les están haciendo los test del coronavirus », agregó. ¿Cuántas personas han podido acudir a las mismas que ofició y donde dio la comunión a los feligreses? Este sacerdote explica que ofició cuatro celebraciones religiosas el jueves, viernes, sábado y domingo. «La asistencia media es de 10 personas, salvo en fin de semana, que sube a treinta», explica el párroco, quien no obstante asegura que «en todo momento he usado máscara durante la misa y antes de dar la comunión me puse gel hidroalcohólico en las manos ».

José Antonio Muñoz, alcalde de Aroche, ha comunicado a través de la web del Ayuntamiento que el párroco se ha contagiado de Covid, «por lo que se han activado los protocolos sanitarios para rastrear a las personas que tuvieron contacto con él y cortar la cadena de transmisión del virus». La primera autoridad municipal ha solicitado a los vecinos cautela y compromiso en la obligación de mascarillas, mantener la distancia de seguridad, el lavado de manos continuo y el uso de geles hidroalcohólicos. «Es algo que ya debíamos estar haciendo meses atrás y es posible que quizá haya habido alguna relajación en algún caso, pero ahora ya no hay excusas para asumir nuestra responsabilidad y preservar todas las medidas de seguridad», añadió el alcalde, que mandó ánimos al párroco.