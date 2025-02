Juan José Cortés, del ataque a la defensa del PP-A: «La gestión de Moreno en la Junta es impecable»

Tres semanas después de que el padre de la pequeña Mari Luz, J uan José Cortés , arremetiera contra la dirección del PP en Andalucía y en Huelva , tras quedar fuera de la candidatura por la provincia al Congreso de los Diputados para el 10N -que encabezó en la convocatoria de abril- y ser desplazado al Senado, da un paso atrás para aplaudir el trabajo del presidente andaluz, Juanma Moreno , aun manteniendo diferencias por la conformación d las listas.

En una comparecencia para presentar las prioridades del programa electoral para Huelva en la nueva cita electoral, ha calificado de « impecable » la gestión de Moreno al frente de la Junta de Andalucía . «Otra cosa es que yo discrepe o pueda pensar una cosa diferente respecto a una lista, o no, pero esto no tiene nada que ver con el trabajo que está haciendo en la Junta, que me parece impecable», ha incidido.

El pasado 8 de octubre, tras confirmarse que pasaba de las listas al Congreso al Senado, Cortés, en una entrevista en Radio Huelva, rebatía el argumento de que el motivo del cambio fueran sus malos resultados con un ataque al presidente del partido en Andalucía Juanma Moreno:«En seis años, el actual presidente de la Junta ha perdido el 50% de los votos. En las dos elecciones que se ha presentado, no ha ganado en ninguna, no ha ganado nada, y su equipo tampoco. No se pueden apuntar tantos que no se merecen. Si Moreno quiere alardear de que en Andalucía es el gran líder, tengo que decir que no es mérito de Moreno, es mérito de Vox , que ha cedido sus escaños gratuitamente para que sea presidente de la Junta».

Ayer, Cortés, expresaba su « agradecimiento » al PP por la oportunidad de representar a Huelva en el Congreso, ha afirmado que «nunca ha habido ni habrá diferencias o discrepancias. «En todos los partidos, en todas las organizaciones siempre hay un intercambio de pensamientos o intereses», ha dicho para añadir que «las valoraciones que se hacen de los resultados no quieren decir que se haga bien o mal una gestión».

El candidato al Senado por los populares onubenses ha reconocido sentir « una pequeña frustración » o «malestar personal» por no poder defender ya en el Congreso las propuestas que tenía en cartera, como la ampliación de la Prisión Permanente Revisable a cinco nuevos supuestos, la reforma de la Ley del Menor o una ley de especial protección de menores

Sin embargo, ha agregado, «de la misma manera que en el Congreso he estado representando estas causas y a Huelva, lo voy a hacer en el Senado . Si no tengo representación el 10N, la vida continúa y no va a ser un muro para seguir luchando donde estime que puede seguir defendiendo estas causas».