Una funeraria de Huelva despide a una trabajadora tras denunciar que la obligaban a llevar falda y tacones altos

Una trabajadora de la funeraria Servisa ha sido despedida después de presentar una demanda contra la empresa por discriminación sexual al ser obligada a llevar un uniforme con falda y zapatos de tacón de 9 centímetros durante ocho horas al día, uniforme que se le exige al personal (mujeres) que desempeñan su tarea en la recepción del tanatorio que la firma tiene en Huelva .

«Esos zapatos os estiliza más , sois las únicas que os quejáis», le respondía el jefe a sus reclamaciones antes de que la pusieran en la calle estando de baja por ansiedad, relata a ABC Sara, la trabajadora despedida, a la que le acaban de anunciar que hay fecha ya para el juicio : será el próximo julio en el Social 3 de Huelva.

No es la primera vez que el personal femenino de esta empresa se planta contra los tacones. Primero fue Valencia , luego Huelva y a ella, dice, «me ha costado el puesto... además han lanzado un mensaje a toda la plantilla».

Sara entró a trabajar en Servisa en abril de 2018 y supo, primero verbalmente y después por escrito -a través de un documento interno de la empresa- la ropa y el calzado que debía llevar en el trabajo, unos zapatos de salón de punta fina y tacones, que aumentaron de altura (hasta los 9 centímetros) después de un cambio con el proveedor, relata.

«Al poco de llegar me dijeron, tu pía, que te vas a la puta calle…y no tienes otra opción que aceptar, no te queda otra », afirma.

En la pandemia, le dieron la baja por un cuadro de ansiedad generalizada, que se sumó a la hernia discal que padecía – y que alegó con un informe médico para no llevar tacón- y, después de reincorporarse el 1 de febrero de 2021 tras pedir el alta voluntaria, fue despedida 25 días depués por falta de buena fe contractual y por no publicar en el tablón de anuncios un cambio de turno en el cuadrante de horarios, según alegó la empresa.

Antes de verano tendrá un primer juicio, en mayo de 2022, por el despido en el que demanda la nulidad del mismo.

En los días que estuvo trabajando antes de recibir la carta de despido, Sara convocó elecciones sindicales , que se encuentran en compás de espera y que según el sindicato CGT , al que pertenece, está también detrás de la salida de la trabajadora de la empresa.

