Un equipo especializado analizará los móviles del Gobierno andaluz por si fueron espiados con Pegasus

Los teléfonos móviles del presidente de la Junta de Andalucía y de los miembros del Gobierno serán analizados por un equipo especializado «el lunes o el martes» para detectar indicios de espionaje a través del sistema Pegasus. Así lo ha anunciado Juanma Moreno durante su visita a la finca Valdeoscuro de Onubafruit en Gibraleón (Huelva). «Estamos trabajando a través de nuestros servicios, que no tienen la capacidad ni la potencia de los que dispone Presidencia del Gobierno de España. Nuestro centro tecnológico está codificando por si ha habido algún tipo de infección».

El presidente confía en que «no haya sido infectado ningún teléfono móvil por alguno de esos virus» puesto que «desde el Gobierno de España no nos han trasladado ninguna novedad». Moreno ha reclamado al ejecutivo «que la información que haya nos la hagan llegar en tiempo y forma. No me gustaría saber dentro de dos o tres meses saber que cualquiera de los presidentes autonómicos en su papel como máximos representantes del estado en sus territorios hubiésemos sido espiados o que el contenido de esos terminales acabe en un medio de comunicación. Estamos ante un tema muy grave ».En Valdeoscuro, Moreno ha querido poner en valor la fortaleza del sector hortofrutícola andaluz y su importante contribución a reforzar la Marca Huelva, la Marca Andalucía y la Marca España . Allí ha señalado que esta empresa es referente del sector de los frutos rojos y viene aplicando una I+D+i de última generación para obtener productos y variedades de la máxima calidad, lo que ayuda a reforzar y mejorar su posición de liderazgo en el mercado internacional.

De este modo, ha resaltado la labor de esta cooperativa de segundo grado que se ha convertido en líder en Europa y que es resultado de «una apuesta constante por añadir valor al campo andaluz y a sus productos». Onubafruit abastece a más de cuarenta países de la UE, realizando un esfuerzo innovador con programas avanzados de mejora genética propios de gran importancia y con un proyecto pionero como el cultivo vertical de fresas. «Estamos ante la versión más avanzada y revolucionaria de nuestro sector primario. Una apuesta y un esfuerzo dignos de elogiar y reconocer y que resumen la evolución que viene registrando el campo andaluz», ha agregado.

El presidente andaluz ha asegurado que el campo andaluz está cada vez más profesionalizado, modernizado y más sostenible y que está sabiendo aprovechar bien las innovaciones para mejorar en eficiencia y valor añadido. En este punto, ha recordado que Onubafruit alcanzó en el 2021 la cifra récord de 6.431 millones de euros y que solo en frutos rojos las exportaciones alcanzaron los 1.405 millones de euros , lo que supone un 15% más que en 2020. «Huelva fue la primera provincia tanto en valor de sus exportaciones como en crecimiento con un 53,2% más que en 2020», ha apuntado.

Así, ha señalado que firmas como Onubafruit son un motor de creación de riqueza, empleo y prestigio de primer orden y ha reiterado que es clave incentivar la incorporación de jóvenes a la agricultura, reducir los trámites y las cargas burocráticas y apostar por el cooperativismo, incentivando la fusión e integración de entidades. Ha alabado la labor de los agricultores andaluces que están dispuestos a seguir generando riqueza, empleo y futuro y ha insistido en la necesidad de hacer un esfuerzo entre todos para prestigiar todo lo que se hace en esta y en otras provincias en el sector agroalimentario porque, según ha dicho, «todo lo que sale de aquí tiene el máximo estándar de calidad y de sostenibilidad medioambiental»

El presidente ha anunciado también su petición al Gobierno central para que le permita administrar la cuarta dosis de la vacuna del Covid-19 entre los mayores, el grupo de población que acumula una mayor incidencia de contagios en las últimas semanas. Juanma Moreno ha señalado durante su visita a Gibraleón que «llevamos cuatro meses trasladando al ministerio que se autorice la cuarta dosis a los mayores de 80 años. Es algo que nos llevan pidiendo semanas las residencias y asociaciones de mayores». Se trata de una medida «oportuna y pertinente» para frenar el evidente crecimiento de casos del último mes.

Andalucía tiene «un índice de contagio muy alto entre mayores de 80». Ante esta situación, la Consejería de Salud reiteró al ministerio su deseo de inyectar una nueva dosis a los grupos de edad de más riesgo. No obstante, «el Gobierno ayer obvió por cuarta o quinta vez la solicitud».

Moreno insiste en «pedir que se nos autorice» porque «todos sabemos que llevamos un año vacunando, las dosis tienen un tiempo de efectividad y esa capacidad se va perdiendo. Ahora estamos en un tiempo de fiestas de primavera como romerías o ferias que concentran a muchas personas. Necesitamos poner un dique de contención para proteger a nuestra población más vulnerable».

La situación sanitaria está «bajo control» ya que «Andalucía está entre las cuatro comunidades con menor incidencia, aunque la tendencia es alza». A falta de permiso para ampliar la vacunación, Moreno ha pedido «prudencia» para recordar «nos quedamos solos reclamando que se mantuviera la mascarilla en interior». Precisamente durante su visita de este jueves a la Feria de Sevilla «pude ver cómo la mascarilla forma parte del pasado que todos queremos dejar atrás».

Precisamente en el Real protagonizó un esperado encuentro con la candidata de Vox a la presidencia de la Junta, Macarena Olona . Un cara a cara «breve y cordial». La conversación con Olona fue «cordial, pero tanto como lo fue con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz».

El presidente de la Junta ha estado acompañado en la visita por la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y de la delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Bella Verano , así como de distintos representantes de varias cooperativas y productores de frutos rojos onubenses.