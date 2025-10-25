Una quincena de desalojados tras un incendio en Almonte

Una quincena de personas han tenido que ser desalojadas en prevención tras el incendio registrado en la noche de este pasado viernes en un edificio situado en la localidad onubense de Almonte, suceso que se ha saldado sin heridos, según ha informado el Servicio ... de Emergencias 112 Andalucía.

La sala coordinadora ha detallado que el teléfono 112 atendió sobre las 21,45 horas un aviso que alertaba del incendio de varias viviendas de un edificio de la calle Imagen de la localidad. Rápidamente, desde la entidad coordinadora se activó al Consorcio Provincial de Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Incendio en Almonte sin heridos

Efectivos de bomberos de los parques de Almonte y San Juan del Puerto sofocaron el incendio concentrado sobre todo en la azotea del edificio, aunque el resto del inmueble también resultó afectado, así como dos locales colindantes, según apuntaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos. En el siniestro no se registraron daños personales.

Por otro lado, también esta pasada noche el 112 gestionó otro incendio de vivienda, en este caso en La Redondela, en Isla Cristina (Huelva). El teléfono único de emergencias atendió a las 23,15 horas un aviso por un incendio provocado, al parecer, por una olla ardiendo en la calle María Zambrano donde solicitaban asistencia sanitaria para el propietario de la vivienda por inhalación de humo.

Los servicios sanitarios evacuaron al afectado, un varón de 61 años, al Hospital Virgen de la Bella. En el siniestro intervinieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 961.