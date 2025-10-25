Suscríbete a
ABC Premium

Una quincena de desalojados tras un incendio en Almonte

El fuego se extendió por diversas plantas del edificio y afectó a dos locales colindantes

Un bebé y tres adultos resultan heridos en la colisión de un coche y una ambulancia en Gibraleón

Una quincena de desalojados tras un incendio en Almonte

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una quincena de personas han tenido que ser desalojadas en prevención tras el incendio registrado en la noche de este pasado viernes en un edificio situado en la localidad onubense de Almonte, suceso que se ha saldado sin heridos, según ha informado el Servicio ... de Emergencias 112 Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app