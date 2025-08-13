El plan del Gobierno para ahorrar agua en Matalascañas

La población de Matalascañas, en Almonte (provincia de Huelva), se multiplica en la temporada de verano por la afluencia de visitantes desde distintos puntos de Andalucía, especialmente desde Sevilla y distintos puntos de interior de la propia provincia. Ubicada junto al parque natural de Doñana, existe una enorme presión sobre los pozos acuíferos por el consumo de agua, que se dispara en estos meses.

La Oficina Técnica de Doñana, el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que coordina la ejecución del Marco de Actuaciones para Doñana desde el territorio, ha destacado los avances en la tramitación de las actuaciones para optimizar la red de abastecimiento y captación de Matalascañas.

El objetivo es ahorrar aguas tanto superficiales como subterráneas, y salvaguardar así los valores naturales de Doñana. Este ambicioso paquete de medidas, impulsado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuenta con una previsión presupuestaria total de 24 millones de euros.

Entre los proyectos más avanzados a nivel administrativo, destaca la reorganización de la batería de sondeos de Matalascañas, que afronta la etapa final de su evaluación ambiental, tras la luz verde de los requerimientos de información y autorización de carácter autonómico.

El sistema de captación para Matalascañas cuenta con diez pozos, de los que actualmente sólo están operativos cinco. Este núcleo urbano costero llega a alcanzar en su pico de población en agosto las 150.000 personas.

Cierre de dos pozos

Teniendo en cuenta el consumo máximo en periodo estival, se prevé la clausura de dos sondeos existentes en el extremo oriental de Matalascañas, debido a su cercanía a las lagunas peridunares del Espacio Natural de Doñana y sus hábitats asociados, y su sustitución por otros dos en el extremo más occidental, evitando así su afección a las aguas subterráneas de las que se nutre Doñana.

Estos dos pozos, y sus respectivas conexiones, tienen un presupuesto de cuatro millones de euros y se están llevando a cabo tras haber realizado estudios en dos sondeos previos de carácter científico que han arrojado resultados favorables.

También se lleva a cabo la renovación de la red de suministro en alta de Matalascañas para evitar hasta un 40% de pérdida de recursos hídricos. La optimización de red de suministro de agua en alta (la que transporta el recurso desde la captación a la red de distribución municipal para uso urbano) es una de las prioridades del MITECO en el desarrollo del Marco de Actuaciones medioambientales para Doñana. El plan del Gobierno de España contempla la renovación de las conducciones principales que conectan los diferentes depósitos reguladores situados en la localidad con la conexión principal de abastecimiento.

De este modo, se logrará minimizar las pérdidas de agua, que en conducciones con los materiales y antigüedad como los que componen la red pueden llegar hasta el 40%. También mejorar la calidad del servicio, reduciendo el número de averías que se producen. En esta intervención se invertirán cinco millones de euros.

Dentro de la Línea 2 de este marco medioambiental sobre disminución de extracciones de aguas subterráneas a la que pertenecen estas obras, se contempla además la conexión de la red de abastecimiento con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Moguer (Huelva), con un presupuesto de 15 millones de euros

Subvención al Ayuntamiento de Almonte

Por otro lado, aunque la competencia en materia de abastecimiento de agua potable en baja (distribución del recurso al usuario final) pertenezca a la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Almonte, dada las repercusiones que el mal estado de la red provoca en el Espacio Natural de Doñana, el MITECO también financiará la reparación de la red en baja y la minimización de fugas.

Estas obras se realizarán gracias a las subvenciones directas a los municipios de su entorno de la Línea de Apoyo a las Iniciativas Locales del Marco Socioeconómico para Doñana. El consistorio almonteño prevé destinar 1,5 millones de euros de los 8 que ya ha recibido del Gobierno de España.

El MITECO ha diseñado dos Marcos de Actuaciones para Doñana con una inversión prevista de 706 millones de euros que son pioneros en su aplicación y que conjugan restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno.

Nuevas técnicas para medir la recarga natural del agua subterránea en Doñana

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC), a través de su Departamento de Agua y Cambio Global y bajo la dirección del doctor Claus Kohfahl, ha analizado en las dunas del Parque Nacional de Doñana (Huelva) cómo el agua de lluvia se infiltra, se evapora o se almacena en el subsuelo.

El estudio, publicado en Journal of Hydrology en 2025, compara por primera vez en España el funcionamiento de un lisímetro de gran tamaño con otro más compacto.

La investigación demuestra que los lisímetros pequeños pueden medir con gran precisión la infiltración en suelos sin vegetación, ofreciendo así una alternativa más económica y sencilla para el control del agua subterránea en espacios protegidos.

Sin embargo, para procesos más sutiles como la evaporación o la condensación, el modelo grande de lisímetros sigue siendo insustituible. El trabajo revela, además, aportes de agua no registrados por pluviómetros tradicionales —como rocío, niebla o condensación— que resultan vitales para la conservación de acuíferos en entornos semiáridos como Doñana. «Hemos comprobado que incluso los lisímetros más pequeños pueden ofrecer datos fiables y útiles para entender la recarga de acuíferos», señala Claus Kohfahl, investigador del IGME (CSIC).

Este estudio forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos europeos, con apoyo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la colaboración de la Estación Biológica y el Parque Nacional de Doñana.