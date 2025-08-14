Muere José Antonio Marín Rite, expresidente del Parlamento andaluz

Luto en Huelva y en toda Andalucía. El expresidente del Parlamento andaluz y primer alcalde democrático de la capital onubense, el socialista José Antonio Marín Rite, fallecía este miércoles a los 84 años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su pésame por el fallecimiento de quien fuera también senador, un hombre, según ha descrito, «dedicado a su tierra». «Un abrazo a su familia y a sus compañeros», ha expresado en un mensaje en 'X'.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han enviado sus condolencias a familiares y amigos, a la vez que la ciudad ha decretado tres días de luto y colocará las banderas de todos los edificios municipales a media asta.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, también ha mandado un fuerte abrazo para toda su familia. Por parte del PSOE andaluz, la vicesecretaria general, María Márquez, ha subrayado que Marín Rite era «un buen socialista», además de «un maestro para muchos y un referente para el socialismo onubense y andaluz».

José Antonio Marín Rite nació en el año 1941 en la localidad de Valverde del Camino y, tras estudiar Derecho en Madrid, regresó a Huelva, donde desempeñó su tarea como abogado de la UGT como del PSOE.

Desde el año 1979 hasta 1988 fue alcalde de Huelva y, después, presidente del Parlamento de Andalucía. Fue además diputado en la Cámara autonómica hasta 2004. También fue senador por designación autonómica en el Senado; o presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En el año 2005 se incorporó a la Autoridad Portuaria de Huelva como presidente.

Mensajes de apoyo y recuerdo

La alcaldesa de Huelva, Pilar Mirada, ha destacado que Martín Rite fue una «gran persona que amó Huelva profundamente y trabajó por ella desde la Alcaldía, destacándose por ser una persona de consenso y de diálogo, y también desde el Puerto de Huelva».

Mirada ha recordado que gracias a su trabajo se pudieron evitar las inundaciones «recurrentes» que vivía la capital onubense y se rehabilitaron importantes edificios, como el Gran Teatro y la Casa Colón, entre otros. «Todo mi afecto y un abrazo muy fuerte a la familia», ha concluido la primera edil.

Otro alcalde socialista, Gabriel Cruz, tuvo palabras para su compañero de partido. «Esta tarde nos ha dejado José Antonio Marín, primer alcalde de Huelva de la etapa democrática. Una persona inteligente y honesta, de profundos valores, que se desvivió por nuestra ciudad y sus gentes. Un referente muy querido y admirado, cuya marcha resulta muy dolorosa. Cuanta tristeza. Descansa en paz compañero», reflejó.

Marín Rite cursó Derecho en la Comunidad de Madrid y a su regresó a Huelva inició su carrera como abogado de UGT (Unión General de los Trabajadores) y del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), cargo que ocupó tanto en Sevilla como en Huelva.

Entre 1979 y 1988 ejerció de alcalde de Huelva, siendo el primer regidor onubense de la Democracia. En el año de su salida del Ayuntamiento pasó a presidir el Parlamento de Andalucía, cargo ocupó hasta 1994. En su carrera política fue elegido diputado de la cámara andaluza por Huelva en 1982, cargo que ocupó hasta 2004. En la legislatura de 1996 a 1988 fue elegido como el primer presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Marín Rite ejerció también como representante de Huelva en el Senado de España por designación del Parlamento, entre 1986 a 1988 y, posteriormente, desde 1994 a 1996, y en la cámara alta ejerció como portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Comisión de Justicia. En 2005 presidió la Autoridad Portuaria de Huelva, su último cargo político de importancia.