Matalascañas, al límite: el alcalde avisa del grave riesgo medioambiental que supone el actual deterioro de la playa para el parque de Doñana

El avance de la erosión está comprometiendo gravemente la integridad del sistema de depuración de este núcleo, perteneciente a Almonte

Así quedó la playa de Matalascañas el pasado 6 de noviembre
Así quedó la playa de Matalascañas el pasado 6 de noviembre
José María Aguilera

La playa de Matalascañas ha vuelto a sufrir estos días el embate del temporal, en esta ocasión Claudia, que ha agravado aún más la situación de deterioro tanto de la playa como del paseo marítimo. El Ayuntamiento de Almonte ha insistido hoy al Ministerio para ... la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de la urgencia de intervenir en el litoral porque la desidia puede provocar un auténtico drama medioambiental no sólo en el municipio, sino en el Parque Nacional de Doñana, una de las joyas ecológicas de España y patrimonio de la Unesco.

