La Junta de Andalucía mantiene la alerta máxima por el incendio de Zahara pero autoriza todos los realojos

Alerta máxima con fuego, que sigue activo, y vuelta a la normalidad en la vida ciudadana. Éste es el mensaje que ha trasladado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a los medios de comunicación en una comparecencia tras la reunión de esta tarde del comité de emergencia constituido en Zahara de los Atunes tras el incendio que se declarado, y que es el segundo en poco días en el enclave de la costa gaditana.

«El incendio sigue activo, y por el momento mantendremos el nivel máximo de alerta [el 1] que prevé el Plan Infoca, pero las personas que dejaron sus casas por el riego están volviendo de manera escalonada», ha señalado el consejero, que ha añadido que sólo quedan en torno a diez personas pendientes de regresar a sus domicilios o a sus hoteles, y que ya no están operativos los controles de acceso a las zonas más sensibles a las llamas. Todos los realojos se completarán esta noche.

Sanz ha indicado que el comité decidirá a última de esta noche si rebaja el nivel de alerta, «aunque es posible que la decisión se tome mañana», ha precisado.

Un día complicado

No ha sido un día sencillo para el operativo contra el fuego, en el que se han empleado durante la jornada catorce medios aéreos en la mañana y diez por la tarde. Ha habido dos factores que han complicado las tareas de extinción: el primero, el viento, que ha sido especialmente peligroso en la zona alta de Los Alemanes al haberse producido un salto de pavesas; y el segundo, las altas temperaturas.

«Esta tarde, en plena labor de extinción, la provincia de Cádiz ha llegado a una situación de alerta roja por el calor, lo que complica la situación por el calentamiento del suelo», ha indicado el responsable de Interior.

Una de las palabras que más ha repetido Sanz en su comparecencia ha sido 'cautela': «Vamos a actuar con prevención para consolidar toda la zona y confirmar todo el perímetro para que no haya sorpresas».

De otro lado, Sanz ha insistido en que el incendio de Zahara ha sido intencionado, y ha descartado por el momento que el autor sea el mismo que el que provocó el que ha sufrido también en las últimas horas los Caños de Meca, tal y como ha avanzado ABC de Sevilla en su edición digital esta misma tarde. Esta persona ha sido detenida y está hospitalizada con quemaduras.

La Junta de Andalucía ha aprobado al mediodía de este martes el regreso a sus domicilios de los en tornos a dos mil personas, en gran parte veraneantes, que tuvieron que abandonarla el lunes por la noche por el riesgo de las llamas.

En las labores de extinción ha sido necesario el despliegue de más de doscientos efectivos del Plan Infoca y de Bomberos de la provincia. En los trabajos han participado nueve aviones y cinco helicópteros, además de decenas de vehículos de extinción de incendio terrestre.