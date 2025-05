La Junta de Andalucía actualiza las condiciones de paso por Doñana para que la Romería del Rocío garantice la conservación ambiental

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha hecho públicas, a través de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos, las condiciones de tránsito de las hermandades con motivo de la peregrinación hacía la aldea de El Rocío durante la romería de este año, dado que «una parte importante» de los desplazamientos realizados con este motivo se realizan a través de este espacio que está constituido por el Parque Nacional de Doñana, sus Zonas de Protección, y el Parque Natural de Doñana.

Según recoge esta resolución, publicada por la Consejería y consultada por Europa Press, la peregrinación realizada en la romería a El Rocío durante la festividad de Pentecostés es una de las manifestaciones populares «más multitudinaria de las que se realizan en España», y supone «un gran reto» para las administraciones públicas encargadas de la organización de los medios públicos, así como de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Por ello, en este documento «se reconoce el carácter tradicional de esta romería y la necesidad de establecer criterios y condiciones para que se pueda desarrollar de forma que se garantice el extraordinario valor natural de Doñana», así se señala que para lograr esta convivencia entre la peregrinación tradicional y la conservación de la naturaleza, se establece una regulación específica para el tránsito. Algo «fundamental» para que la organización y coordinación, tanto de las hermandades como de las distintas administraciones que se integran en el Plan Romero, «sea más operativa».

Así, con objeto de asegurar el «ordenado desarrollo» de la peregrinación y «su compatibilidad con la conservación de la naturaleza», se recogen una serie de condiciones que se establecen por la Consejería en las resoluciones de autorización que se dictan para el tránsito por el Espacio Natural de Doñana.

De este modo, la autorización para las hermandades tendrá validez «exclusivamente» para las fechas y lugares de tránsito, sesteo y pernocta recogidas en la misma y se tendrán que respetar las modificaciones del itinerario tradicional que se señalicen por razones de conservación de los recursos naturales.

Al respecto, señala que cuando por causas «de fuerza mayor» se ponga «en riesgo» el estado de conservación del Espacio Natural de Doñana, los recursos naturales, o la integridad de bienes de dominio público o las personas, esta autorización «podrá ser revocada o modificada».

Además, con objeto de «minimizar las afecciones a los hábitats naturales y garantizar la seguridad de los peregrinos» se podrá modificar el itinerario tradicional en determinados puntos, aunque estos «estarán señalizados sobre el terreno y deberán ser respetadas en el tránsito que se autoriza».

Asimismo, apunta que la peregrinación y el tránsito debe realizarse «con el máximo respeto» a los valores naturales y culturales del Espacio Natural de Doñana, así como las personas responsables de cada hermandad deberán llevar una copia de la autorización durante el desarrollo de la misma, a disposición de los agentes de medio ambiente u otras fuerzas de seguridad que puedan requerirla.

Tránsito, prevención de incendios y limpieza

Según recoge el documento, solo se autoriza la circulación por los caminos y vías pecuarias del Espacio Natural de Doñana -tanto en el recorrido de ida hacia el Rocío como en el de regreso- de los vehículos correctamente identificados. La Consejería proporcionará a la hermandad un distintivo con el rótulo 'Rocío 2025' para los vehículos a motor autorizados, que deberá estar pegado de forma claramente visible en el cristal delantero del vehículo o, en aquellos que no lo posean, en la zona del conductor.

Dicho distintivo, en el caso de las hermandades que transiten tanto por la Raya Real, como por el Camino de Hinojos y por el Camino de Moguer, «deberán diferenciar los vehículos esenciales de los no esenciales». Además, los vehículos de cada hermandad, ya sean de tracción mecánica o animal, deberán ir provistos de un cartel identificativo de tamaño suficiente, con el nombre de la hermandad a la que pertenecen, incluyendo matrícula y número de orden.

Dentro del Espacio Natural de Doñana la velocidad máxima permitida para la circulación con vehículos a motor es de 40 kilómetros por hora, salvo para los vehículos autorizados al tránsito por la playa, en el tramo comprendido entre el actual emplazamiento del rancho Enrique y Malandar, que será de 60. Además, no está permitido la circulación con vehículos a motor fuera de los itinerarios autorizados expresamente en esta autorización y no se permite el tránsito de hermandades durante la noche --desde una hora después del ocaso hasta el orto solar--.

Indica este documento que no se permite la acampada o la pernocta fuera de los lugares recogidos expresamente en la resolución, y se realizará «siempre dentro de los recintos que, en su caso, hayan sido señalizados para este fin» y tampoco se permite la circulación en paralelo de varios vehículos que coincidan en el mismo recorrido, salvo en el tránsito por la Raya Real dónde se establecerá un carril para la tracción mecánica y otro para la tracción animal.

Se recuerda, asimismo, que dentro del Espacio Natural de Doñana «se procurará no molestar a la fauna silvestre», evitando «en lo posible» la emisión de ruidos de consideración.

Además, se excluye el tránsito de motocicletas de 2, 3 o 4 ruedas, así como el de quads, buggies o similares cuyo tránsito no está permitido, aunque dispongan de la acreditación correspondiente salvo para emergencias o servicios a las hermandades. Por otro lado, los tránsitos tendrán un horario establecido. Tampoco se permite el tránsito de vehículos de una hermandad hasta que su simpecado no haya entra do en el espacio natural.

Con respecto a la prevención de incendios, no esta permitido el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase, que contengan fuego o puedan provocarlo, encender fuego para cualquier uso, arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión o arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o basura y, en general, material combustible o susceptible de originar un incendio.

Como medida de seguridad contra incendios y de autoprotección, todos los vehículos a motor que transiten por el interior del Espacio Natural deberán ir provistos de extintor de polvo para sofocar fuegos incipientes, y cada hermandad deberá contar con su propio sistema de autoprotección, que incluirá botiquín y personal cualificado para primeras curas, así como extintores de incendios y sistemas de comunicación eficaces.

En cuanto a la limpieza, indica esta resolución que cada hermandad debe responsabilizarse de restaurar tras su paso las condiciones en que se encontraba el espacio con anterioridad y los residuos solo podrán depositarse en los lugares dispuestos y habilitados para ello. Por ello, los agentes de Medio Ambiente y celadores del Espacio Natural de Doñana levantarán acta del estado en que la hermandad saliente deja cada zona de acampada.