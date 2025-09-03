Un incendio de vegetación levanta una columna de humo en Huelva capital

Un incendio declarado en una zona de vegetación y maleza de Huelva capital ha provocado en la tarde de este miércoles una densa columna de humo, visible desde varios puntos de la ciudad.

Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió alrededor de las 18,45 horas, alertando de un fuego situado en la barriada de La Navidad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos, y también ha sido alertada la Policía Local. Por el momento, no se han registrado desalojos ni se ha habido heridos.

