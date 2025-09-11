Un incendio desatado por un camión en Higuera de la Sierra obliga a cortar la carretera Sevilla-Lisboa Las llamas, que se han propagado durante la madrugada, afectan a las fincas colindantes de la localidad onubense

Los vecinos de Higuera de la Sierra viven alertados desde la madrugada de este jueves, cuando un camión que circulaba por la carretera N-433, Sevilla-Lisboa, salió ardiendo a su paso por el municipio onubense, concretamente en el paraje La Dehesilla, lo que ha provocado un gran fuego que se ha propagado rápidamente y ha avanzado hacia un polígono industrial y las fincas colindantes, obligando a cortar la vía desde las 03:33 horas.

En las labores de extinción participan efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el Plan Infoca que ha desplazado a seis grupos de bomberos forestales, un técnico de Extinción, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, cuatro autobombas y dos buldóceres procedentes de varias provincias,una unidad médica y agentes de la Guardia Civil, que trabajan sin descanso para controlar las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

En la zona del incendio, se encuentran desde el primer momento el alcalde del municipio, Mario Domínguez, junto al concejal Francisco Suárez, para seguir de cerca la evolución del siniestro y coordinar con los equipos de emergencias. Según Domínguez, el incendio no está estabilizado.» Se ha marchado la humedad de la noche, y el amanecer y la brisa que está haciendo, está favoreciendo al fuego en aquellos focos que estaban siendo extinguidos».

Además, desde primeras horas está trabajando en la zona la maquinaria pesada para reforzar el perímetro de seguridad, y a lo largo de la mañana se espera la llegada de medios aéreos, helicópteros y avionetas, que facilitarán las tareas de extinción desde el aire.

Desvíos alternativos

Según informa la Dirección General de Tráfico, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 73 de la N-433, que se encuentra cortada en ambos sentidos desde este jueves en el entorno de la localidad de Higuera de la Sierra y se han habilitado desvíos alternativos por la A-479 y la A-461. La DGT pide a los conductores seguir las indicaciones de los operativos que se encuentran actuando en el lugar.