Hallan en Moguer el cadáver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

El cuerpo sin vida de una mujer con «signos evidentes de violencia» ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los ... hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia».

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos.

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este presunto crimen machista, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del undécimo asesinato por violencia de género este 2025 en Andalucía y elevaría a 34 las mujeres asesinadas este año por violencia de género en toda España.