Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El TAD deniega la cautelar a Antony para jugar el derbi

SUCESOS

Detenido por apuñalar y herir con arma blanca a otra persona en Ayamonte

Los Servicios Sanitarios de la localidad onubense trasladaron al herido hasta el centro hospitalario

Treinta y ocho años de cárcel para un padre por agredir sexualmente a su hija en Huelva y ofrecerla a otros hombres

Puesto principal de la Guardia Civil de Ayamonte
Puesto principal de la Guardia Civil de Ayamonte GUARDIA CIVIL

S.A.

Sevilla

La Guardia Civil detuvo en la noche de este jueves a una persona por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, ya que supuestamente apuñaló e hirió gravemente con arma blanca a otra en Ayamonte (Huelva).

Según ha indicado el Instituto ... Armado, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves en Ayamonte, cuando una persona fue atacada en la vía pública y herida gravemente con arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios que trasladaron al herido hasta el centro hospitalario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app