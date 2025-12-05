Suscríbete a
sucesos

Detenida una pareja por robar objetos de valor y documentación para uso fraudulento en Punta Umbría

Además de arrebatar aparatos electrónicos, joyas y dinero, se apoderaban de documentación personal y tarjetas bancarias para contratar servicios de telefonía y adquirir terminales móviles de alta gama

S.A.

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Punta Umbría (Huelva) como supuestas autoras de los delitos de robo con fuerza en viviendas, estafa, usurpación de estado civil y hurto de joyas, ya que, además, con la documentación sustraída contrataban servicios ... de telefonía y adquirían terminales de alta gama, generando grandes deudas a los titulares.

