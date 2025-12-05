Detenida una pareja por robar objetos de valor y documentación para uso fraudulento en Punta Umbría

La Operación comenzó al conocerse el robo en el interior de una vivienda de Huelva, donde los supuestos autores, además de sustraer aparatos electrónicos, joyas y dinero, se apoderaron de documentación personal y tarjetas bancarias de los inquilinos, haciendo uso de ellas posteriormente.
De hecho, llegaron a usurpar la identidad con la documentación sustraída para contratar servicios de telefonía y adquirir terminales móviles de alta gama, generando deudas elevadas con las compañías telefónicas a la perjudicada, que le están siendo reclamadas.
Por otro lado, se produjo el hurto de varias cadenas de oro por valor de 30.000 euros en una joyería de Cartaya el pasado verano, haciendo uso nuevamente de la documentación personal robada en la vivienda, para la venta de las joyas en establecimientos de compro-oro.
Por ahora, se ha recuperado en torno al valor de 10.000 euros en cadenas de oro, no descartando la localización del resto del oro sustraído, así como la detención de otros implicados. Las personas detenidas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial pertinente.
