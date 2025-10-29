Huelga de Técnicos Superiores Sanitarios en Andalucía este jueves: ¿cómo consultar si mis citas y pruebas se verán afectadas?

Este jueves, Andalucía se verá afectada por la huelga convocada por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), un colectivo esencial en el funcionamiento diario de los hospitales y centros de salud. Estos profesionales —encargados de realizar pruebas diagnósticas, tratamientos radioterápicos y cribados poblacionales— han ... decidido parar su actividad en protesta por lo que califican como una situación laboral insostenible y la falta de compromiso político para mejorar sus condiciones.

La huelga forma parte de una movilización nacional que también afectará a otras comunidades autónomas, con paros convocados para los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre. En Andalucía, la jornada de este jueves 30 será especialmente significativa, ya que podría alterar el desarrollo normal de citas médicas, pruebas diagnósticas y tratamientos programados en hospitales y centros públicos.

¿Por qué protestan los Técnicos Superiores Sanitarios?

Los TSS denuncian un deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales. Según los colectivos convocantes —entre ellos AETR, AETEL, SETSS, Fesitess, Sietess y Atessga—, la Administración lleva años incumpliendo los compromisos adquiridos en materia de reconocimiento profesional y retribuciones. Reclaman, entre otras cuestiones, la obtención del grado universitario en Imagen Médica y Radioterapia, una demanda histórica que aún no se ha materializado.

«Llevamos años sosteniendo la sanidad pública desde la sombra, sin el reconocimiento que merecemos. Sin técnicos, no hay diagnóstico ni tratamiento, y sin diagnóstico ni tratamiento no hay sanidad», afirman desde el comité de huelga.

Calendario de movilizaciones y manifestación nacional

La huelga no será un hecho aislado. El calendario de movilizaciones comienza hoy 29 de octubre con jornadas de permanencia y ocupaciones simbólicas en los centros de trabajo, donde los profesionales han aprovechado para informar a los pacientes de los motivos de la protesta.

El punto culminante llegará el 3 de noviembre, cuando se celebrará una gran manifestación en Madrid que partirá a las 12:00 horas desde el Ministerio de Hacienda hasta el Ministerio de Sanidad. Según los convocantes, esta movilización pretende hacer visible la fuerza del colectivo y exigir «respuestas concretas, no más promesas vacías».

¿Qué servicios se mantienen durante la huelga?

Aunque cada comunidad autónoma ha establecido sus propios servicios mínimos, en general se garantiza al menos un 25% del personal habitual para asegurar la atención urgente y los procedimientos inaplazables. Esto incluye, por ejemplo, análisis urgentes, pruebas de imagen en situaciones críticas o asistencia en tratamientos oncológicos.

En el caso de Andalucía, se espera que los hospitales mantengan los servicios esenciales, pero podrían verse afectados los cribados preventivos, pruebas programadas de laboratorio o radiología, así como algunas citas de control que no revistan urgencia. Desde los sindicatos se pide comprensión a la ciudadanía, recordando que «el objetivo no es perjudicar a los pacientes, sino defender una sanidad pública más digna y sostenible».

Cómo saber si tus citas o pruebas están afectadas

Ante la convocatoria de huelga, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha habilitado varios canales para que los usuarios puedan comprobar si sus citas o pruebas médicas se mantienen o han sido reprogramadas:

App y web 'ClicSalud+': los pacientes pueden acceder con su certificado digital o Cl@ve para consultar el estado de sus citas médicas y pruebas diagnósticas. Si aparece marcada como «pendiente de reprogramar», significa que será aplazada por la huelga.

Teléfonos de información del SAS: el número gratuito 955 54 50 60 ofrece atención para resolver dudas sobre citas afectadas.

Contacto directo con el centro de salud o el hospital: también se recomienda llamar directamente al centro donde se tenga la cita o acudir al mostrador de atención al usuario.

Notificaciones SMS o email: en algunos casos, los centros sanitarios están avisando por mensaje o correo electrónico de los cambios en la programación.

Si tu cita es urgente o relacionada con un tratamiento vital, no debes preocuparte, ya que estos servicios están cubiertos dentro de los mínimos obligatorios y no se verán interrumpidos.

Una huelga que trasciende Andalucía

Aunque la protesta se sentirá especialmente en Andalucía este jueves, los paros tienen alcance nacional. Los Técnicos Superiores Sanitarios de todo el país coinciden en que su situación no puede sostenerse más. Desde el Ministerio de Sanidad aún no se ha producido una reunión con el comité de huelga, algo que ha aumentado el malestar del colectivo.

Paralelamente, otras organizaciones sanitarias, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y los sindicatos CCOO y UGT, han anunciado movilizaciones para la primera semana de noviembre en defensa de una sanidad pública universal, accesible y de calidad, lo que podría confluir con las protestas de los TSS.