ANDALUCÍA

Huelga de Técnicos Superiores Sanitarios en Andalucía este jueves: ¿cómo consultar si mis citas y pruebas se verán afectadas?

Se espera que los hospitales mantengan los servicios esenciales garantizando al menos un 25% del personal habitual

Técnicos superiores sanitarios reclaman que su formación sea universitaria

Manifestación en 2022 de los Técnicos Superiores Sanitarios para reclamar el reconocimiento universitario de su formación
Manifestación en 2022 de los Técnicos Superiores Sanitarios para reclamar el reconocimiento universitario de su formación Europa Press
A.T.

A.T.

Sevilla

Este jueves, Andalucía se verá afectada por la huelga convocada por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), un colectivo esencial en el funcionamiento diario de los hospitales y centros de salud. Estos profesionales —encargados de realizar pruebas diagnósticas, tratamientos radioterápicos y cribados poblacionales— han ... decidido parar su actividad en protesta por lo que califican como una situación laboral insostenible y la falta de compromiso político para mejorar sus condiciones.

