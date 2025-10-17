La hormiga fantasma que ha llegado a Andalucía: qué es y cuáles son sus riesgos

El boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología ha señalado que puede haber una posible expansión de la hormiga fantasma hacia otras provincias de Andalucía porque las condiciones climáticas de la costa andaluza, las cuales tienen inviernos suaves, contribuyen a la supervivencia de ... esta plaga, que se desarrolla a temperaturas por encima de los 25 grados con una humedad ambiental elevada.

Esta especie invasora fue registrada por primera vez en España en Gran Canaria en 2003 y desde entonces, se ha detectado en varias localidades de las Islas Canarias y de la península como Barcelona, Alicante y Asturias, además de Málaga. Las hormigas son de reducido tamaño (1,5 milímetros), de coloración pálida y movimientos rápidos y erráticos, dificultando su detección. Precisamente por estas características, se le conoce comúnmente como hormiga fantasma.

Tienen un impacto considerable tanto en viviendas particulares como en el sector alimentario. Les atraen los alimentos azucarados, afectan especialmente a comercios de alimentos, locales de restauración, industria alimentaria, hospitales, y también a la agricultura en invernaderos.

Su presencia supone «un riesgo potencial», según los investigadores, tanto para los hogares como para negocios o sectores en los que se manipulan alimentos. La hormiga fantasma se considera una plaga urbana y el clima cálido favorece su supervivencia, no solo en el interior de las viviendas sino también en exteriores.

Especie originaria de África

Los estudios sobre esta especie señalan que posiblemente sea originaria de África y otros puntos del planeta donde se encuentra son Florida, Puerto Rico, Cuba y otros lugares de América. Tal y como se señaló anteriormente, se alimenta principalmente de néctar y otras sustancias dulces, además de grasas y ocasionalmente de insectos vivos o muertos.

Otras características que tienen son que forman filas para coger la comida y llevarla al hormiguero donde viven varias reinas y miles de obreras, así como que nuevas colonias pueden ser formadas cuando una reina y algunas obreras emigran lejos.