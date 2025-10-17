Suscríbete a
La hormiga fantasma que ha llegado a Andalucía: qué es y cuáles son sus riesgos

Las condiciones climáticas de la costa andaluza -con inviernos suaves- contribuyen a la supervivencia de esta plaga

Qué es la lagunilla, la especie invasora que asfixia el Guadalquivir: «Es prácticamente imposible su erradicación completa»

La hormiga fantasma
La hormiga fantasma abc

S. I.

Sevilla

El boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología ha señalado que puede haber una posible expansión de la hormiga fantasma hacia otras provincias de Andalucía porque las condiciones climáticas de la costa andaluza, las cuales tienen inviernos suaves, contribuyen a la supervivencia de ... esta plaga, que se desarrolla a temperaturas por encima de los 25 grados con una humedad ambiental elevada.

