Homenaje al precursor andaluz del traje espacial en la Agencia Espacial de Sevilla

Emilio Herrera fue el primero que esbozó la escafandra y el traje, que luego desarrollaron los americanos

María Jesús Montero ha inaugurado un auditorio en la Agencia Espacial Española con su nombre

Montero con los responsables de la agencia tras descubrir la placa
Montero con los responsables de la agencia tras descubrir la placa María Guerra
Málaga

Emilio Herrera fue el «precursor de la escafandra, del traje aeroespacial». Así lo ha definido este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla, donde se ha rendido homenaje ... a este ingeniero granadino.

