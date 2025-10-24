Homenaje al precursor andaluz del traje espacial en la Agencia Espacial de Sevilla

Emilio Herrera fue el «precursor de la escafandra, del traje aeroespacial». Así lo ha definido este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla, donde se ha rendido homenaje ... a este ingeniero granadino.

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que, a partir de ahora, el auditorio de la sede de la Agencia Espacial, va a llevar el nombre de un granadino, «de un andaluz como Emilio Herrera Linares, que fue hasta hace poco el gran desconocido de la ciencia aeroespacial». «Hemos recuperado su memoria, su historia y, sobre todo, su aportación también a la comunidad científica», según ha valorado.

En esa línea, María Jesús Montero ha subrayado que Emilio Herrera «fue el precursor de la escafandra, del traje aeroespacial que permitió que las personas pudieran desplazarse a otros lugares del universo, a otros planetas, pudiendo sobrevivir en ese entorno y moverse; cosa que antes de la aparición del traje era prácticamente imposible», ha expuesto.

El traje que diseñó este andaluz «inspiró el que 30 años después permitió también que el hombre pudiera viajar al espacio». «Los americanos desarrollaron esa tecnología, y hasta el día de hoy ha perdurado el legado de Emilio Herrera, porque su aportación fue tan profunda, tan importante, que todavía podemos disfrutar de ese conocimiento», ha añadido.

Sin embargo, «se olvidó» la memoria de Emilio Herrera, «simple y llanamente porque, con la llegada de la dictadura» de Francisco Franco, «se tuvo que marchar de nuestro país». Montero ha concluido así que estaba «muy contenta» por que el auditorio de la Agencia Espacial Española lleve el nombre de Emilio Herrera. «Cualquier científico que venga del mundo aeroespacial va a saber quién es y el recuerdo de Emilio Herrera va a quedar, ahora y así, para siempre», ha añadido.

Placa en memoria de Emilio Herrera M.G.

Por otro lado, la vicepresidenta ha trasladado su «satisfacción» por visitar la sede de la Agencia Espacial Española en capital andaluza, dentro del marco de la «tarea descentralizadora» que, según ella, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado para que la diversidad y la pluralidad de España se traduzca en que «las instituciones de ciencia más importantes del país no se ubiquen ni se concentren en un solo espacio, que clásicamente había sido el entorno de Madrid».

En este sentido, Montero ha afirmado que «a nadie le sorprendió» que, después de un concurso, fuera Sevilla la ciudad en la que se ubicara esta agencia aeroespacial, porque la historia y la trayectoria que ha tenido la ciudad con la aeronáutica. «Ha sido parte de su riqueza, de su historia y también de su anecdotario y su cultura», según ha añadido.