Un hombre deja a todo el mundo sin palabras con su emotivo discurso en el programa de Juan y Medio: «Lo que vale es lo de dentro»

El pasado miércoles 16 de abril, el programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur regaló uno de esos momentos que se quedan en la memoria. Durante la emisión, presentada en esta ocasión por Pepe da Rosa y Eva Ruíz, volvió al plató José Antonio, un hombre de 63 años que no solo compartió su historia, sino que tocó el corazón de todos los que lo escucharon.

Muchos recordaban a José Antonio por su primera visita al programa, ya que fue ahí donde, hace más de seis años, conoció al amor de su vida. Pero esta vez su intervención fue diferente. Más que una simple actualización, fue un testimonio emotivo y lleno de verdad que dejó al público en silencio.

Pepe da Rosa le preguntó cómo era su vida antes de aquella primera visita. Y José Antonio no dudó en abrirse: perdió a su hermana, después a sus padres, y eso lo dejó completamente solo. Durante casi quince años, vivió sin compañía, sin esperanza, sintiéndose invisible. «Yo antes no era nadie», confesó.

Pero todo cambió cuando decidió participar en el programa. Allí conoció a una mujer maravillosa, con quien lleva seis años y medio compartiendo su vida. No solo encontró compañía, también descubrió algo que hasta entonces no había sentido: el amor de verdad. «Por primera vez amo desde el corazón», dijo, con una emoción que se notaba en cada palabra.

Durante su intervención, José Antonio quiso lanzar un mensaje claro: el valor de una persona no está en lo físico ni en las limitaciones que pueda tener. «Podemos tener una discapacidad, podemos no ser guapos para algunos... pero eso no importa. Lo que vale es lo de dentro», dijo con calma, mirando al público.

Fue una frase sencilla, pero con fondo. Habló de cómo, a pesar de haber pasado muchos años sintiéndose solo y sin rumbo, hoy tiene a su lado a una mujer a la que respeta y quiere, y con la que comparte su vida desde hace más de seis años. Lo esencial, según contó, ha sido aprender a querer de verdad, desde la sinceridad y el afecto cotidiano.

Y es que la intervención de José Antonio tuvo un gran valor al mostrar con naturalidad cómo fue su vida antes y después de su paso por el programa. Habló de los años que pasó en soledad y de cómo, tras participar en el programa de Juan y Medio, inició una relación que continúa en el presente. Su caso representa un ejemplo claro de que dar el paso de acudir al programa puede abrir nuevas oportunidades, incluso cuando se piensa que ya es tarde para encontrar el amor o salir de la soledad.