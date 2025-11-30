Suscríbete a
Historia y patrimonio, las bazas de Jerez y Granada para ser capital cultural 2031

Las dos ciudades andaluzas presentan sus diferentes credenciales para ser reconocidas por la Unión Europea

La capital nazarí posee un sobresaliente legado arquitectónico; los gaditanos cuentan con la bandera del flamenco

Granada y Jerez, aspirantes a la capitalidad cultural en 2031
J. M. Aguilera / Guillermo Ortega

La cultura como motor de transformación de una ciudad. El arte como catalizador e impulsor de proyectos. El pasado como puente hacia el futuro. Siete ciudades españolas aspiran a erigirse en capital europea de la cultura en 2031 y, entre ... ellas, dos andaluzas. Granada y Jerez. Ambas poseen un legado patrimonial inmenso y una herencia tangible y sentimental profundamente trascendentales en la confección de la idiosincrasia de Andalucía.

