Gustavo Fuentes: «Los incentivos fiscales a otras regiones en el sector audiovisual son un problema grave para Andalucía»

En otoño de 2023 surgía el Land, sobrenombre del Clúster Audiovisual de Andalucía que aliaba a centros tecnológicos, universidades, productoras, festivales de cine... para hacer de Andalucía una región puntera en sus producciones y la mejor opción del mercado internacional. El sevillano Gustavo ... Fuentes es su presidente. Formado en Economía en EE.UU., pero con 16 años de trayectoria audiovisual —es director general del Grupo ADM—, analiza la situación de un sector de oportunidades que también afronta una fuerte competencia nacional.

- ¿Qué balance extrae de este primer año de andadura?

- Tardamos un poco en constituírnos porque teníamos la idea pero costaba el encaje, que al final fue perfecto porque desde la Junta se vio la importancia del sector audiovisual, de contenidos digitales, de los videojuegos... De hecho creó una estrategia digital en octubre (de 2023), de la que uno de los ejes fundamentales era la puesta en marcha de un Clúster audiovisual. Empezamos con 23 asociados y ya somos 40. Nuestro objetivo es haber llegado a 100 a los dos años.

- ¿Cuál es el principal proyecto a corto plazo?

- Pronto verá la luz la ventanilla única del audiovisual. La unidad aceleradora de proyectos de la Junta, que creo que es de lo que mejor funciona, nos está abriendo puertas para este servicio que no tiene nadie y es súper importante porque cuando un equipo llega aquí para hacer una producción se encuentra con mil problemas, retrasos y una maraña de administraciones. De hecho hemos perdido algunas por la tardanza, que se han ido a Canarias o al País Vasco. Por ejemplo, una película que se tenga que grabar en costas, ciudades e infraestructuras tiene que pedir permisos a tres administraciones distintas. Pronto sólo una persona recibirá esa información y se encargará de distribuirla a quien corresponda.

- El Land acaba de unirse a la Redcau. ¿qué supone estar en esta alianza nacional de clústeres audiovisuales?

- La Redcau vino a buscarnos porque para ellos era muy importante contar con Andalucía, que es la tercera región de España en número de rodajes. Para nosotros es fundamental porque tenemos voz y voto en lo que hay que reclamar al Gobierno central. Por ejemplo, hace poco la Redcau se reunió con el secretario de Industria porque, curiosamente, el sector audiovisual no está considerado como tal. Estamos ultimando un informe con Deloitte que defina nuestro PIB, qué empleo damos, qué empresas, bienes y servicios tiene Andalucía... Porque ya todo es audiovisual, desde la prensa a cualquier productora.

- ¿Una de esas reclamaciones al Estado serán los incentivos fiscales?

- Es un problema muy grave que nos está arañando mucha producción. El Gobierno de España permite a las comunidades 'diferentes', como Cataluña, País Vasco o Navarra, bajarlos o subirlos como quieran, pero nosotros tenemos que manejar el 35%, por lo que no podemos dar a quien lleve a cabo una producción aquí tanto dinero de retorno sobre lo que se gasten. Luego está también la financiación que las otras regiones con causas especiales están usando para potenciar el idioma... Por eso la clave está en ofrecer mejores servicios. Y más rápido.

- ¿Cuál es nuestro mejor activo?

- Somos el mejor plató natural de Europa. No sólo por tener playas y montañas, sino porque también tenemos historia, escenarios para cualquier producción basada en la época árabe, romana... Muchos invitados a la gala de los Grammy pensaban que el Alcázar de Sevilla era un decorado, como ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso ya no basta. El otro día me enseñaron en Miami unos platós digitales espectaculares que lo mismo recreaban zonas de Vietnam que te permitían 'dar un paseo' por Beverly Hills. En ese sentido hacen falta instalaciones, pero tenemos que saber con claridad cuáles responderían a las necesidades del sector. Qué dimensiones serían las adecuadas, para qué tipo de producciones... No hacer por hacer, que es muy habitual en España eso de llevar a cabo megaconstrucciones que luego no tienen utilidad.

- ¿Cómo encontrarán la respuesta?

- Estamos preparando una misión comercial a Estados Unidos para saber qué tipo de películas van a hacer en cinco o diez años y qué empresas podrían estar interesadas en Andalucía. No sólo de cine, porque muchas especializadas en videojuegos quieren venirse a Europa. Sería conveniente convencerles de que somos su mejor opción.

- En las competiciones de videojuegos -eSports- desde luego marcamos la diferencia...

- En Málaga se encuentra Giantx, la empresa más importante del sector, que además es internacional porque se ha asociado con otra empresa en Reino Unido y Alemania. Los eSports son el futuro, y cada vez hay más chavales que quieren hacer carrera como jugadores profesionales. Se preparan como si fueran a los Juegos Olímpicos, tienen psicólogos y nutricionistas... Virginia Calvo -presidenta de Giantx y vicepresidenta del Land- me comentaba hace poco que en Londres se reúne tanta gente para ver la final de los eSports como la que congrega la NBA.

- ¿Cómo está siendo el apoyo de la Junta de Andalucía en todas estas cuestiones?

- Como nunca había visto en mi vida. El consejero Antonio Sanz es un loco del audiovisual, está absolutamente volcado en trabajar con nosotros. Durante los inicios del Land, nos reunimos en Málaga con tres consejeros -Presidencia, Hacienda y Cultura- para respondernos de tú a tú a todas nuestras cuestiones. Esa apertura no se había dado nunca antes. El propio presidente ya está también en el modo audiovisual porque ha visto que mueve mucha industria, talento joven e inversión. Tú vas a Netflix con una buena idea, una sola, y te puedes traer millones de euros.

- Las campañas de Andalusian Crush son un claro reflejo de esa apuesta por el audiovisual...

- Turismo tiene una ventaja respecto a las demás Consejerías y es que va por delante. Lisardo Morán -director gerente de la Empresa Pública Turismo y Deporte- viene de los eSports y sabe perfectamente lo que no quiere. En el caso de Andalusian Crush se ha visto esa intención de vender Andalucía de esa manera, muy americana, de llegar al cliente. Ha sido brillantísimo plantearlo en negativo: 'No vengas, no te atrevas... pero si lo haces, no digas que no estabas advertido'.

- Aunque la colaboración pública sobre la que también se cimenta el Land pasa inevitablemente por las Universidades. ¿Cómo es la relación?

- Tener el apoyo de la Junta, en general, y del consejero Gómez Villamandos, en particular, nos abre muchas puertas. Vamos a firmar un convenio de colaboración en el que el Land va a ser nexo de unión entre universidades y empresas. Las universidades se quejan mucho, y con razón, de que a su personal le cuesta mucho entrar en las prácticas. Con este convenio se solucionará eso, y también servirá para que las universidades sepan qué tipo de profesionales nos hacen falta en el sector audiovisual. Por ejemplo, recientemente ha estado Netflix buscando electricistas y gruístas en Andalucía. Esa información es valiosísima para orientar la formación.

- ¿Hay cantera?

- La creatividad innata de Andalucía no se da en otras comunidades, por eso nos llevan para allá. El clúster debe conseguir que ese talento tenga las mismas oportunidades en Sevilla, Málaga o Jaén como en Madrid o Londres. Andalucía tiene además una ventaja respecto al resto de autonomías y es su alta digitalización, la número 1 de España. Eso es clave para captar a los inmigrantes digitales. Cualquier persona pueda trabajar desde Andalucía para empresas de fuera. También estamos viendo que el talento que trabaja aquí no se quiere ir, y que el que partió quiere volver. Eso no se puede dejar escapar.

- Ya han organizado varios encuentros especializados -Landmeet- en los que analizan el sector desde varios prismas. Uno de ellos es el papel de la mujer...

- En el sector audiovisual es donde menos desigualdad hay. Las mujeres tienen el mismo sueldo, categorías y reconocimiento. En un equipo de 14 personas para uno de nuestros programas de prime time, 12 son mujeres, lo cual refleja la realidad del sector. Sí que deberían incorporarse más a los comités de dirección, pero de lo que no hay duda es que las mujeres tienen un talento diferente para el audiovisual, ya sea por su sensibilidad o por la maestría a la hora de dirigir un programa o producción.

- También han abordado la realidad de los festivales de cine. ¿Qué apuesta hace el Land en este aspecto?

- En nuestra filosofía de estar unidos a todo lo que aporte, vamos a firmar convenios con todos los festivales. De hecho, nacimos en el Festival de Málaga. Por ejemplo, en la edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla que acaba de comenzar hemos creado una mesa sobre Inteligencia Artificial (IA). También estaremos presentes en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que cumple 25 años este 2024. Para el clúster son piezas fundamentales.

- Ya que menciona la IA, ¿qué opinión le merece?

- Ha venido para quedarse. Es como una nueva revolución industrial. Nosotros en ADM estamos utilizándola, de manera pionera, en las narraciones. Dándole movimiento a la palabra, pues hasta ahora la IA se ha centrado en animar imágenes. en el sector audiovisual se le tiene mucho miedo, y desde luego hay que alejar esos pensamientos de que la IA supone pérdidas de puestos de trabajo. Ojo, que también tiene sus inconvenientes, sobre todo si no se sabe utilizar.

- Por último, y poniendo la vista en esa meta del centenar de socios, ¿qué ventajas supone formar parte del Land?

- Por ejemplo, unas sinergias muy interesantes. Ya se han creado proyectos entre varias empresas del clúster. También estamos trabajando en la creación de un sello Land, que podría brindar ventajas de cara a licitaciones públicas porque será sinónimo de contar con un plan de igualdad, de huella cero, de equipos puramente andaluces... A cualquier socio potencial del Land yo le diría que se uniera sin pensarlo a esta marea imparable de crear industria en Andalucía, porque cuanto más fuerte seamos, más podremos luchar de Despeñaperros para arriba, primero, y de Los Pirineos en adelante, después.