La Guardia Civil habla claro sobre disfrazarse en carnavales: «No puedes...» La Guardia Civil advierte sobre lo que puedes hacer y lo que no cuando llevas ciertos disfraces

El Carnaval está a la vuelta de la esquina y las personas dan rienda suelta a su creatividad. Todo el mundo busca el disfraz más original que destaque entre los típicos que se ven todos los años. Y no son pocos los que deciden disfrazarse de algún cuerpo de seguridad, preparándose para imitar lo mas fielmente posible a los agentes en su día a día.

Pero no todo el que se disfraza sabe lo que podría conllevar esta acción. La Guardia Civil ha contestado en su perfil de TikTok las preguntas más comunes para todas aquellas personas que quieran disfrazarse de agentes del cuerpo, para que así no haya ningún problema que pueda incurrir en delito.

¿Puedo disfrazarme de Guardia Civil?

La pregunta más típica es si es posible o no disfrazarse de Guardia Civil. El agente nos responde que «sí, claro que puedes disfrazarte de Guardia Civil«. Pero es importante tener claro qué se puede hacer y qué no cuando llevas este disfraz. La Guardia Civil nos deja claro que »lo que no está permitido es hacerse pasar por un agente real, identificar, detener o hacer controles haciendo uso de una falsa condición de Guardia Civil«.

Además, el agente aclara que «tampoco está permitido usar prendas oficiales. El uso del uniforme haciéndose pasar por Guardia Civil puede suponer un delito de usurpación de funciones públicas«.

Por tanto, es posible disfrazarte de Guardia Civil, pero, si no quieres acabar detenido, ya sabes lo que hacer y lo que no si eliges este como tu disfraz para el Carnaval de este año.