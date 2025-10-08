Suscríbete a
Grupo Titán: la policía andaluza contra las estafas con las viviendas turísticas

La consejería de Turismo y la de Presidencia firman un convenio para dar nuevas competencias a la Policía Adscrita

La Junta de Andalucía desarrolla un sistema para impedir la inscripción de viviendas en el Registro de Turismo

Será un grupo dentro de la Policía Adscrita
J. J. Madueño

Málaga

Una policía que vele contra el fraude en los servicios turísticos andaluces. La idea la han puesto en marcha con un acuerdo de colaboración las consejerías de Presidencia y Turismo. Con la firma del convenio ha nacido el 'Grupo Titán' dentro de la ... Policía Adscrita a la Junta de Andalucía. Es un cuerpo especializado que reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad del sector turístico en la región, sobre todo en la viviendas turísticas.

