Grupo Titán: la policía andaluza contra las estafas con las viviendas turísticas

Una policía que vele contra el fraude en los servicios turísticos andaluces. La idea la han puesto en marcha con un acuerdo de colaboración las consejerías de Presidencia y Turismo. Con la firma del convenio ha nacido el 'Grupo Titán' dentro de la ... Policía Adscrita a la Junta de Andalucía. Es un cuerpo especializado que reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad del sector turístico en la región, sobre todo en la viviendas turísticas.

El acuerdo establece una colaboración para mejorar las actuaciones de inspección, control y vigilancia en el ámbito turístico de Andalucía. «Su objetivo es garantizar que Andalucía siga siendo un modelo de turismo de calidad, seguro y sostenible, a la vez que se atajan las actividades ilegales y la competencia desleal», apuntó Antonio Sanz, consejero de la Presidencia.

«Contaremos con un dispositivo pionero en el control y la inspección turística y en la garantía del cumplimiento de la normativa vigente», señaló el consejero de Turismo, Arturo Bernal, quien dijo que se trata de «buscar soluciones y apuestas por un turismo de calidad que permita seguir siendo un destino líder y de referencia».

Al mismo tiempo se van a firmar ocho convenios con ayuntamientos para coordinar y reforzar el control e intercambio de información sobre las viviendas de uso turístico o la colaboración con plataformas digitales para consolidar la oferta reglada de alquiler turístico.

«Cuando un turista reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura, legal y que cumple la normativa, ese es nuestro compromiso, una tarea que impulsamos con diálogo, agilidad y en coordinación con todos los actores presentes en esta actividad económica, la principal de Andalucía, construyendo el presente del turismo para marcar el futuro con responsabilidad, innovación y consenso», afirmó Bernal.

El Grupo Titán intensificará la inspección y lucha contra actividades ilegales, llevando a cabo una intensa inspección de servicios turísticos para detectar alojamientos no registrados e incumplimientos de la normativa, combatiendo así las actividades ilegales o no registradas.

Por parte de la Consejería de Presidencia se reforzará la presencia de la Policía Adscrita en el entorno digital mediante la ciber vigilancia avanzada, realizando patrullaje en internet para localizar ofertas de alojamientos y servicios turísticos clandestinos, así como posibles fraudes o delitos asociados en las plataformas digitales. Una forma más de luchar contra la economía sumergida.

También se mejorará la coordinación policial con la Policía Nacional y la Guardia Civil, asegurando, entre otros aspectos, el registro obligatorio de usuarios en viviendas turísticas y utilizando el cruce de datos para prevenir usos delictivos.

Operativo regional

Además, se impulsará la formación e intercambio de información con la formación conjunta de agentes y técnicos de ambas Consejerías para mejorar los procedimientos de inspección y la capacidad de detección de nuevas formas de fraude turístico. Por último, se contempla la realización de campañas conjuntas planificadas en periodos de alta ocupación (como el verano o la Semana Santa), con controles específicos para maximizar la eficacia de la vigilancia.

El consejero de la Presidencia ha incidido en que, para potenciar la capacidad operativa de la Policía Adscrita en este proyecto, es fundamental el reciente convenio con el Ministerio del Interior, que permitirá la incorporación progresiva de 270 nuevos agentes en los próximos cuatro años. Ahora cuenta con 346 agentes.

El proyecto se inicia ya con un grupo operativo a nivel regional con competencias en toda la Comunidad Autónoma, para después contar con grupos operativos en cada provincia andaluza, llevando la inspección turística a cada rincón del territorio. «Andalucía se posiciona como referente en la trazabilidad, inspección y gobernanza del turismo para seguir consolidando una oferta turística de excelencia», remarcó Sanz.