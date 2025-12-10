Suscríbete a
SALUD

La incidencia de la gripe se multiplica por tres en Andalucía en solo una semana

El virus estacional supera el umbral epidémico con 33,5 casos por 100.000 habitantes alterado por la variante K

El respaldo de los médicos de Andalucía a la huelga contra el Gobierno central se eleva al 32%

Una sanitaria con una dosis de la vacuna
Rafael Aguilar

Sevilla

La gripe bate récords en Andalucía: su incidencia se ha multiplicado por tres en una solo una semana. La comunidad ha superado el umbral epidémico del virus estacional con una tasa de 33,5 casos por 100.000 habitantes (el umbral establecido está ... en 20 casos por 100.000 habitantes). Este dato supone que en la última semana se ha triplicado la tasa, que se encontraba en 10,5 casos por 100.000 personas.

