La incidencia de la gripe se multiplica por tres en Andalucía en solo una semana

La gripe bate récords en Andalucía: su incidencia se ha multiplicado por tres en una solo una semana. La comunidad ha superado el umbral epidémico del virus estacional con una tasa de 33,5 casos por 100.000 habitantes (el umbral establecido está ... en 20 casos por 100.000 habitantes). Este dato supone que en la última semana se ha triplicado la tasa, que se encontraba en 10,5 casos por 100.000 personas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, señaló ayer en relación a este balance en que «estamos ante una temporada de infecciones respiratorias especialmente virulenta», por lo que subrayó que el Gobierno andaluz «va a seguir poniendo todas las medidas a nuestro alcance para reforzar la vigilancia y el control de esta epidemia de gripe que vivimos ya en la comunidad».

Así, el consejero recordó que, de acuerdo con lo establecido en el Orden que entró en vigor el lunes de la semana pasada, «se recomienda el uso de mascarilla en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de la comunidad autónoma, públicos y privados, además de que es obligatorio el uso de mascarilla en aquellos centros que hayan activado al menos tres veces su Plan de Alta Frecuentación en los últimos 7 días y que la tasa de incidencia de su distrito se haya duplicado (sobre la incidencia basal, es decir, entre marzo-septiembre)».

Hasta el momento, 1.719.316 personas han recibido la vacuna frente a la gripe en Andalucía y 725.038 se han vacunado frente a la Covid-19.

La presión asistencial que ejerce la virulencia de la gripe va a más en los hospitales y los centros de salud. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha alertado de esta situación en un informe emitido este 5 de diciembre, en el que se señala que «los servicios de urgencias hospitalarios continúan registrando un incremento sostenido de la actividad, con un alza anual estimado de entre el 5% y el 7%, alcanzando nuevamente cifras récord de atención».

En relación a cómo está viviendo la embestida de la gripe estacional la comunidad autónoma andaluza, puntualiza que «el grupo de niños de entre uno y cuatro años es el que más sufre el virus», e indica que la incidencia es superior entre las niñas que entre los niños.

Más rapidez de transmisión

Además, Semes sostiene que el alza de la gripe está relacionado con el auge de la variante K de la gripe A, que tiene una velocidad de transmisión mucho más rápida, «aunque no está demostrado se asocie a una mayor gravedad de los casos».

Esta cepa fue identificada desde el pasado mes de abril en varios países de Europa como Reino Unido y es predominante en regiones como Japón y Canadá.

La variante K, según apuntan algunos expertos, consigue eludir buena parte del efecto de la vacuna y presenta una mayor capacidad de transmisión, por lo que es más sencillo el contagio entre personas.

«La vacuna de cada temporada se diseña de acuerdo a las variantes que han circulado previamente en el otro hemisferio, en el que es invierno cuando aquí estamos en verano» Juan José Aguilar Gavilán Virólogo

En este sentido, el virólogo José Juan Aguilar Gavilán, profesor titular jubilado de la Universidad de Córdoba (UCO), indica en declaraciones a este periódico que «este tipo de situaciones [en referencia a que una variante de a gripe escape a la protección de la vacuna] debería estar controlado, porque la vacuna de cada temporada se diseña de acuerdo a las variantes que han circulado previamente en el otro hemisferio, en el que es invierno cuando aquí estamos en verano».

«Una de las claves -explica el especialista- para cerrar la vacuna es la deriva antigénica, que se basa en que el virus muta pero lo hace poco».