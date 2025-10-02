Suscríbete a
Veinte familias que han tenido niños en pueblos pequeños de Granada ya disfrutan del 'cheque-bebé'

La iniciativa de la Diputación lucha contra la despoblación y da mil euros por niño nacido, adoptado o acogido en un municipio de menos de mil habitantes

Arranca en Granada el 'Cheque Bebé', mil euros por cada niño nacido en un pueblo en riesgo de desaparición

Granada tiene 73 pueblos con menos de mil habitantes; el censo de Pampaneira, en la foto, suma 314
Granada tiene 73 pueblos con menos de mil habitantes; el censo de Pampaneira, en la foto, suma 314 g. ortega
Guillermo Ortega

Granada

Se anunciaron el pasado mes de marzo y aquello generó muchas expectativas: mil euros para cada familia que tuviera un hijo en uno de los 73 municipios granadinos con menos de mil habitantes. Una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial para combatir la despoblación. ... Iba en serio: 18 familias de pueblos pequeños y dos de entidades locales autónomas que tampoco llegan al millar de personas han recibido ya su cheque-bebé.

