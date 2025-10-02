Veinte familias que han tenido niños en pueblos pequeños de Granada ya disfrutan del 'cheque-bebé'

Se anunciaron el pasado mes de marzo y aquello generó muchas expectativas: mil euros para cada familia que tuviera un hijo en uno de los 73 municipios granadinos con menos de mil habitantes. Una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial para combatir la despoblación. ... Iba en serio: 18 familias de pueblos pequeños y dos de entidades locales autónomas que tampoco llegan al millar de personas han recibido ya su cheque-bebé.

Los municipios que ahora tienen nuevos moradores -y padres algo más aliviados económicamente- son: Jayena, Turón, Gobernador, Agrón, Soportújar, Murtas, Alquife, Villanueva de las Torres, Dehesas Viejas, Torvizcón, Fornes, Trevélez, Arenas del Rey, Gorafe, Bérchules, Aldeire, Ferreira o Alamedilla, así como las entidades autónomas de Mairena y Picena.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado la entrega de las primeras ayudas, incluidas en una convocatoria dotada con 100.000 euros en el presupuesto de la institución provincial y destinada a progenitores y tutores de niños nacidos, adoptados o acogidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Rodríguez, que ha estado acompañado por la diputada de Reto Demográfico, María Vera, y por el alcalde de Jayena, Antonio Olmos -porque de allí es una de las familias beneficiadas-, ha destacado que «estas ayudas son una apuesta firme por las familias y por la cohesión territorial de nuestra provincia. Queremos que nacer o criar a un hijo en un municipio pequeño no suponga una desventaja, sino una oportunidad para fortalecer el futuro de nuestros pueblos, garantizando que los colegios y los parques estén llenos de niños».

"Reconocemos el esfuerzo de las familias"

Además, el presidente ha añadido que «cada nuevo nacimiento en nuestros municipios rurales es un motivo de esperanza. Con esta medida queremos reconocer el esfuerzo de las familias y apoyarles en un momento vital tan importante, al tiempo que trabajamos contra el reto demográfico para seguir llenando Granada de vida».

Por su parte, la diputada de Reto Demográfico, María Vera, ha señalado que cheque «es una herramienta concreta que complementa otras acciones de la Diputación dirigidas a fijar población en las localidades con mayor riesgo de despoblación. No se trata solo de una ayuda económica, sino de un respaldo institucional a quienes deciden criar a sus hijos en el ámbito rural. Nuestro compromiso es seguir trabajando en nuevas medidas que refuercen la sostenibilidad social y demográfica de la provincia, y mantener e incrementar esta en el tiempo».

El objetivo principal de este programa es contribuir al arraigo de la población en las localidades más pequeñas, donde el riesgo de despoblación sigue siendo una de las principales preocupaciones. Las solicitudes se han tramitado a través de los ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas, que en las próximas semanas harán llegar los fondos a los beneficiarios. La convocatoria priorizó inicialmente a los municipios con menos de 300 habitantes, pero se amplió después a aquellos con entre 300 y mil, atendiendo a la variación demográfica de la última década.

Ayer mismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció deducciones por cada niño nacido a partir del 1 de enero en la comunidad autónoma, como una forma de "impulsar la natalidad". La medida puede llegar a 13.000 familias y tiene un coste presupuestario de 2,6 millones de euros.