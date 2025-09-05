Qué une a Granada con Remscheid, la ciudad alemana con la que se ha hermanado

Si se le cuenta a un granadino medio que su ciudad se ha hermanado con una localidad llamada Remscheid, lo más seguro es que pregunte dónde diablos está ese sitio. Para ser más exactos, la palabra 'diablos' la sustituirá por otra mucho más recurrente en Granada, que alude al miembro viril.

Pues Remscheid es una ciudad situada al Oeste de Alemania, en la región de Renania del Norte-Westfalia y dentro del sector administrativo de Düsseldorf en la que viven aproximadamente 117.000 habitantes. Una vez sabido esto, la siguiente pregunta se cae por su peso: ¿por qué ese hermanamiento, a qué viene?

Para dar respuesta hay que remontarse a la década de los sesenta del siglo XX. Por entonces, en España, oficialmente no había parados, pero por el simple hecho de que no se contabilizaban. Sin embargo, sí que había mucha gente que no tenía trabajo y tuvo que emigrar a otros sitios donde sí lo había.

Eso afectó especialmente a Andalucía y Extremadura y los lugares donde fueron a buscarse la vida, nunca mejor dicho, estaban dentro de España -País Vasco y Cataluña- y en otros países, como Suiza, Francia, Bélgica o Alemania. Fueron los emigrantes, que se colocaron en puestos de trabajo que requerían poca formación y en general estaban mal pagados. Pero les dio para sobrevivir, para mandar dinero a sus familiares españoles y, en muchos casos, para progresar poco a poco.

El buen efecto llamada

En torno a diez mil granadinos se fueron a Remscheid. Por qué eligieron esa ciudad no se sabe a ciencia cierta, aunque los destinos ejercían una especie de efecto llamada. Los primeros que se establecían, avisaban a los que se habían quedado pasando penurias en su tierra de origen y les decían que allí había trabajo, que se estaba bien.

En Remscheid llegaron a vivir 14.000 españoles y el setenta por ciento procedían de Granada y su provincia. Se incorporaron a una ciudad industrial y especializada en la fabricación de herramientas. En la actualidad, tras una reconversión, allí se han instalado en los últimos años empresas tecnológicas.

«Los granadinos que fueron allí se integraron pero a la vez mantuvieron sus tradiciones», ha destacado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante el viaje institucional que ha hecho a Alemania y que ha tenido como motivo central la inauguración de una placa que precisamente recuerda la historia de esos granadinos que fueron a Remscheid. Es, por usar un símil deportivo, una devolución de visita. El pasado mes de mayo, el alcalde de la ciudad germana, Burkhard Mast-Weisz, estuvo en Granada.

Carazo, que ha ido acompañada del concejal del PP Jorge Saavedra y de la edil socialista Ana Muñoz -para demostrar así que es un acto institucional y no de partido- historia y de nuestra memoria», ha destacado que el hermanamiento es ante todo, «un homenaje a quienes un día dejaron nuestra tierra en busca de un futuro mejor, pero también un compromiso con las nuevas generaciones, con las que queremos construir puentes de cooperación».

El alcalde alemán estuvo en Granada en mayo abc

Ambas ciudades han acordado impulsar proyectos conjuntos que fomenten el entendimiento entre las generaciones más jóvenes, el intercambio académico y profesional, la atracción de talento y la proyección internacional. La colaboración entre instituciones, empresas, universidades y entidades locales permitirá abrir nuevas vías de desarrollo compartido y reforzar la participación de ambas ciudades en redes europeas, ha especificado el Ayuntamiento de Granada, que ha resaltado además que Remscheid ha dado su apoyo explícito a la candidatura granadina a ser en 2031 capital cultural europea.

En ese sentido, la regidora granadina ha destacado la dimensión cultural de este hermanamiento al afirmar que «si hay un lenguaje universal capaz de unirnos, ese es la cultura. Granada aporta la voz de Lorca, la música de Falla, la pintura de José Guerrero y la fuerza del flamenco. Estoy convencida de que nuestros jóvenes artistas serán los grandes embajadores de esta unión».

En esa misma línea, ha vinculado directamente esta unión con el gran proyecto de futuro de la ciudad: «Remscheid se convierte en un aliado de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Queremos que esta candidatura sea un proyecto compartido y abierto, en el que los granadinos de aquí y de allí tengan un papel protagonista».

La alcaldesa también ha querido reconocer el papel de quienes han mantenido vivo el vínculo entre ambas ciudades a lo largo de los años: la Asociación Granadina de Emigrantes y Retornados (AGER), fundada en 1988, y la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania, con sede en Remscheid, que agrupa a numerosas asociaciones de emigrantes españoles en el país germano. «Quiero dar las gracias a quienes acogieron a miles de granadinos en el pasado, y a quienes desde estas asociaciones han trabajado con tanto cariño para que este día llegara. Hoy consolidamos un lazo donde se recuerda que Granada no olvida a los suyos y siempre os espera con los brazos abiertos», ha finalizado.